Một số thực phẩm giúp giảm cân đón tết

Gạo lứt

Nằm trong danh sách những thực phẩm vàng để giảm cân an toàn và hiệu quả, gạo lứt được xem là thực phẩm giảm cân nhanh nhất được nhiều người áp dụng và thành công.

Gạo lứt chứa giàu dinh dưỡng, không nhiều tinh bột mà còn giàu chất xơ giúp mang lại cảm giác no lâu sau bữa ăn

Khoai lang

Khoai lang giúp giảm cân hiệu quả.

Khoai lang là món ăn chứa khá nhiều tinh bột so với các loại thực phẩm khác, nhưng điều đáng nói ở đây là lượng tinh bột trong khoai lang chỉ bằng một nửa so với khoai tây và một phần ba so với cơm. Vì vậy, bạn đừng lo lắng về việc ăn nhiều khoai lang sẽ bị béo. Ngoài ra, trong khoai lang còn có nhiều vitamin, axit amin, kẽm, canxi,… rất tốt cho làn da của bạn. Như vậy, bạn vừa có thể giảm cân bằng cách ăn khoai lang thay cơm, mà lại còn làm da dẻ bạn đẹp hơn lên.

Sô-cô-la đen

Theo nghiên cứu của trường Đại học Copenhagen tại Đan Mạch, sô-cô-la đen sẽ làm cho bạn có cảm giác no lâu vì trong sô-cô-la đen có các chất làm chậm quá trình tiêu hoá. Có một điều thú vị mà bạn cũng nên biết là chỉ cần một miếng nhỏ sô-cô-la thôi cũng có thể làm bạn giảm bớt cảm giác thèm muối, đường và các loại thức ăn giàu chất béo. Tuy nhiên bạn cần chú ý không nên ăn nhiều sô-cô-la vì đây là thực phẩm cung cấp khá nhiều năng lượng.

Cam

Theo các nghiên cứu của các nhà khoa học ở Úc, cam là loại trái cây có thứ hạng cao nhất trong danh sách các loại thực phẩm tạo cảm giác no. Hơn nữa, chất xơ trong cam có thể giúp bạn giảm béo và làm cho cơ bắp rắn chắc hơn. Bạn cũng có thể uống một ly nước cam vắt mỗi ngày thay vì ăn nguyên trái, ngoài vai trò giảm cân, đây cũng là nguồn cung cấp canxi, vitamin và khoáng chất dồi dào. Ngoài ra nó cũng là một giải pháp tối ưu cho những người béo, đặc biệt à những người không có thói quen uống sữa.

Đậu phụ

Đậu phụ cũng được xem là một loại thực phẩm giàu đạm thực vật, chính vì thế khi ăn nhiều bạn sẽ có cảm giác no lâu. Đậu phụ còn có thể giúp đánh tan lượng mỡ thừa ở vùng bụng của bạn. Dựa vào lợi ích này, bạn có thể ăn đậu phụ thay những thức ăn chính trong bữa ăn. Đây là một trong những thực phẩm hữu hiệu trong việc giảm cân và lấy lại vóc dáng thon gọn cho bạn.

Trứng

Trứng không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn rất nhiều đạm. Ăn trứng vào bữa sáng giúp hạn chế sự thèm ăn, nhờ đó bạn có thể ăn ít hơn khoảng 300 calo trong thời gian còn lại của một ngày so với mức bình thường.

Bạn có thể dễ dàng mua trứng ở bất kỳ nơi nào. Theo thông tin dinh dưỡng, mỗi quả trứng chứa khoảng 78 calo, vậy mỗi ngày người lớn ở độ tuổi trưởng thành cũng chỉ nên ăn 1 quả. Riêng đối với trứng rán, lưu ý chỉ cho một ít dầu vào chảo không dính để chế biến. Như vậy sẽ giúp hạn chế lượng chất béo đưa vào cơ thể.

Bơ

Bơ có vị béo vì thế mà nhiều người cứ nghĩ rằng ăn bơ sẽ tăng cân. Nhưng thực tế bơ lại là một thực phẩm giúp giảm cân nhanh và hiệu quả. Bởi trong bơ có lượng chất béo vừa phải mà lại là chất béo tự nhiên giúp giảm lượng cholesterol trong máu mà còn giúp đẹp da.

Súp lơ

Nói đến thực phẩm giảm cân an toàn và nhanh thì các loại rau xanh chắc chắn là không thể thiếu.

Ăn súp lơ vài lần một tuần có thể giảm lượng calo bạn hấp thụ, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Sữa tách kem

Nhiều người cho rằng sữa sẽ làm cho bạn bị béo hơn. Nhưng ngày nay khoa học đã tiến bộ, nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy sữa có nhiều lợi ích khi đã qua chế biến phù hợp cho từng đối tượng. Nếu bạn chọn uống loại sữa ít béo, là một loại thực phẩm giảm cân, bạn sẽ không lo ngại bị tăng cân. Chất đạm trong sữa sẽ làm cho bạn cảm thấy thích uống hơn là các đồ uống có đường. Axit linoleic trong sữa đã tách kem giúp giảm lượng mỡ dư thừa trong cơ thể.

Ngoài ra bạn cũng có thể cân nhắc thử qua các phương pháp giảm cân khác như giảm cân tính điểm của Weight Watchers. Phương pháp ăn kiêng tính điểm này giúp người theo giảm cân và giữ cân nặng mục tiêu.

Theo đánh giá của các chuyên gia. Phương pháp này được đánh giá cao nhất cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Điều này không có nghĩa là nó tác dụng với tất cả mọi người. Nó được đánh giá là khá hiệu quả cho giảm cân dài hạn, bởi vì những người ăn kiêng khó theo một phương pháp ăn kiêng nào lâu, cho dù đó là phương pháp ăn kiêng tốt nhất có sẵn.

Hoặc là phương pháp có tên người giảm cân nhanh nhất (Biggest Loser Diet). Phương pháp giảm cân này dựa trên ăn những loại thức ăn lành mạnh. Phương pháp này chỉ đứng sau một phương pháp mà bạn cần đóng tiền để có được công cụ hỗ trợ.

Các chuyên gia đồng ý rằng khống chế lượng calo và tập luyện sẽ tạo kết quả thành công cao cho những người ăn kiêng. Họ đánh giá người giảm cân nhanh nhất là một phương pháp rất hữu hiệu để giảm cân trong ngắn hạn và kết luận là dài hạn nó có tác dụng ở mức trên trung bình.