Một người đàn ông bị đuối nước khi thả lưới đánh cá

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm thi thể nạn nhân. (Ảnh: Tài Đức)

Trước đó, tối 19/11, ông Nguyễn Tấn Ngọc (65 tuổi), ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi chèo thuyền đi thả lưới gần khu vực cầu Cổ Lũy. Đến rạng sáng nay (20/11), gia đình không thấy ông Ngọc về nhà. Cùng thời điểm, người dân phát hiện chiếc thuyền của ông Ngọc trôi dạt tại khu vực cầu An Phú, xã Nghĩa An. Nghi ngờ ông Nguyễn Tấn Ngọc bị đuối nước nên người nhà báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động gần 20 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện phối hợp người dân địa phương tìm kiếm. Đến trưa nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Tấn Ngọc, gia đình đã đưa về lo hậu sự./.

Tác giả: Vinh Thông

Nguồn tin: Báo VOV