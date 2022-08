Một đêm tiệc tùng ở thủ phủ ăn chơi của London

Soho cũng là nơi mang nhạc jazz đến xứ sở sương mù thông qua các câu lạc bộ như Ronnie Scott’s và Ain't Nothin But The Blues Bar. Từ năm 1930-1960, nhiều nhà văn, nhà thơ đã cho ra đời các tác phẩm kể về bối cảnh say xỉn trong những quán rượu trên phố đèn đỏ này. Ảnh: Ticket Arena.