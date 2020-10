Một công an xã nhận nuôi bé trai bị bỏ rơi trong túi ni lông

Sáng 13/10, Công an xã Hàm Liêm cho báo Công an TP.HCM biết, đã có người đứng ra nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi trong bao ni nông bị bỏ ở ven đường. Người này là công an xã Hàm Liêm phụ trách địa bàn thôn.

Sau thời hạn 90 ngày, nếu không có người thân của bé đến nhận thì anh công an viên này sẽ làm thủ tục để xin bé làm con nuôi. Hiện sức khoẻ của bé sơ sinh đã ổn định và đang được sưởi ấm, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Sau khi cháu hoàn toàn khỏe mạnh, bé sẽ được chuyển giao cho người nhận nuôi, nếu lúc đó vẫn chưa có người mẹ hoặc thân nhân đến nhận.

Cháu bé bị bỏ rơi sức khẻo đã ổn định. Ảnh: CAO

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 12/10, hai công an viên xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) là anh Trần Ngọc Anh và Đào Lê Nam đang đi trên đường ở khu vực cống Xanh thì phát hiện dưới túi nylon đen đựng miểng chai nằm ven đường có tiếng động.

Hai người vội nhấc túi miểng chai lên thì thấy một túi nylon khác màu xanh nằm phía dưới bị buộc chặt nhưng vẫn thấy rõ một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, đã tím tái bên trong. Sau khi mở túi được đưa ra ngoài bé vẫn còn cất tiếng khóc yếu ớt.

Ngay lập tức, 2 công an xã đã đưa cháu bé lên Trạm Y tế xã Hàm Liêm để cấp cứu. Tại đây, sau khi kiểm tra, ngành y tế xã Hàm Liêm phát hiện đây là một bé trai, nặng 2,8kg, trên bụng vẫn còn dây rốn và vẫn còn sống.

