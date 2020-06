Một Chủ tịch UBND phường ở Đồng Nai bị cách chức vì bằng cấp

Sau 4 năm giữ chức Chủ tịch UBND phường Hóa An (trước đó là xã Hóa An), mới đây ông Nguyễn Văn Minh bị nhận hình thức kỷ luật cách chức.

Theo đó, ngày 19/6 Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng đã ký và ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Minh.

Ông Minh bị kỷ luật cách chức.

Cụ thể qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Biên Hòa xác định, thời điểm năm 2016, ông Minh được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Hóa An (nay là phường Hóa An) nhưng chưa cung cấp bằng THPT và bằng đại học.

Đến đầu năm 2020, khi làm công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, hồ sơ của ông Minh có 2 bằng cấp nói trên, nhưng không hợp lệ do thời điểm cấp bằng THPT có sau thời điểm cấp bằng đại học.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Biên Hòa, cá nhân ông Nguyễn Văn Minh sử dụng 2 bằng cấp nói trên trong quá trình được bổ nhiệm và giữ chức vụ Chủ tịch UBND là không đúng với quy định về công tác cán bộ.

Cũng theo kết luận, từ năm 2019 đến đầu năm 2020, trên địa bàn phường Hóa An liên tục xảy ra tình trạng xây dựng trái phép tràn lan, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu quản lý nhà nước tại địa phương của ông Nguyễn Văn Minh.

Từ những sai phạm nêu trên, Hội đồng kỷ luật TP.Biên Hòa đã bỏ phiếu thông qua hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Minh bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND phường.

Khi ông Minh bị cách chức, lãnh đạo TP.Biên Hòa giao ông Phạm Công Uẩn, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa An phụ trách thay ông Nguyễn Văn Minh trong thời gian tới.

Được biết, ông Minh vừa hết hạn tạm đình chỉ công tác chưa lâu thì tiếp tục nhận quyết định kỷ luật cách chức.

Trước đó, vào cuối tháng Tư, UBND TP.Biên Hòa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Minh, để làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong công tác, liên quan đến trách nhiệm quản lý, xảy ra tình trạng xây dựng trái phép tại khu phố Bình Hóa, phường Hóa An.

UBND TP.Biên Hòa cử các tổ công tác xác minh và phát hiện tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép hàng chục căn nhà trên đất nông nghiệp nhưng chính quyền cơ sở không có biện pháp ngăn chặn.

Hóa An được xem là một địa phương rất nóng về tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép.

Địa phương này cũng từng xảy ra một vụ việc hình sự liên quan đến đất đai khiến nhiều người bị mất chức, vướng vào tù tội,…

Năm 2017, ông Trần Văn N., khi ấy là Bí thư kiêm Chủ tịch xã Hóa An đã để 1 doanh nghiệp tổ chức phân lô, bán nền trên đất quy hoạch nên bị cách chức.

Ông N. sau đó bị tòa tuyên 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tác giả: Nguyễn Nhâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

