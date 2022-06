Mòn mỏi chờ tái định cư

Dự án đường Lê Mao kéo dài, phường Vinh Tân, TP Vinh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ tháng 8-2005, theo hình thức BT, dài 1.197 m tính từ đường Trần Phú đến đường đê bao sông Vinh. Dự án có mục tiêu phát triển và chỉnh trang hệ thống giao thông đô thị phía Nam TP Vinh. Tuy nhiên, sau hơn 16 năm, vẫn còn 384 m chưa thực hiện khiến nhiều hộ dân nằm trong quy hoạch đường Lê Mao kéo dài ở khối Tân Phượng phải sống khốn khổ trong những căn nhà cũ nát.

Ông Vương Đình Phúc, trú khối Tân Phượng, bức xúc: "Nhiều thế hệ phải sống trong nhà cấp 4 xuống cấp, mùa hè nóng nực, mùa mưa bão không biết sập lúc nào. Muốn sửa thì vướng quy hoạch. Kêu chính quyền biết bao lần vẫn không được di chuyển tới nơi ở mới".

Báo cáo mới đây của UBND TP Vinh cho biết đoạn này có 29 hộ dân phải di dời, diện tích cần giải phóng mặt bằng là hơn 18.000 m2. Năm 2010, TP dự kiến bố trí khu tái định cư (TĐC) tại phường Trung Đô nhưng người dân thấy không phù hợp nên không đồng ý. Sau đó, do không tìm được nơi TĐC phù hợp nên việc di dời rơi vào bế tắc.

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân, TP Vinh - cho biết dự án chậm triển khai khiến người dân rơi vào cảnh khốn khổ nhiều năm nay. Chính quyền rất lo lắng, đặc biệt là mỗi lần có mưa lớn vì vùng trũng, nhà dân ngập sâu rất nguy hiểm. Nguyện vọng của phường là mong thành phố sớm hoàn thành khu TĐC để di dời dân giúp họ ổn định.

Dự án TĐC Khe Mừ (tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), được phê duyệt với kinh phí 83 tỉ đồng, triển khai vào năm 2011, dự kiến 1 năm hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đưa khoảng 100 hộ dân ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương sống lênh đênh trên sông Lam lên định cư. Tuy nhiên, sau khi được đầu tư trên 70 tỉ đồng, dự án vẫn chưa đưa vào sử dụng. Hệ quả, là nhiều hạng mục bỏ hoang, phơi sương trong nhiều năm.

Chờ đợi mãi không được chuyển đến nơi ở mới, nhiều người dân xã Võ Liệt đã phải rời quê hương đi tìm nơi khác an cư. Ông Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cho biết dự án TĐC Khe Mừ do Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) của Sở NN-PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án triển khai quá chậm khiến việc di dời người dân tới nơi ở mới không thể triển khai. Người dân chờ đợi quá lâu rồi, huyện đã không biết bao nhiều lần kiến nghị nhưng không có kết quả.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động