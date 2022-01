Môi giới bán thận giá gần 600 triệu đồng

Nghi phạm Trường tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 5-1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Văn Trường (32 tuổi, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người, quy định tại điều 154 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra ban đầu, tháng 7-2021, Trường môi giới ghép thận giữa chị P.T.V. (27 tuổi, quê quán Thanh Hóa, người cho thận) với bà M.T.P. (47 tuổi, trú ở quận Hà Đông, người cần ghép thận).

Trường sau đó thỏa thuận với một số người, trong đó có chồng bà P., tổng chi phí là 560 triệu đồng, bao gồm bồi dưỡng cho chị V. khoảng 300 triệu đồng.

Ngày 14-7-2021, bà P. được phẫu thuật ghép thận thành công tại bệnh viện. Sau đó, gia đình bà P. trả cho Trần Văn Trường 180 triệu đồng.

Hành vi của Trường bị người dân tố giác đến công an và Trường bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Trần Văn Trường khai nhận hành vi phạm tội.

Tác giả: DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ