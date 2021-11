MG One 2022 đẹp long lanh - đối thủ Honda CR-V giá khởi điểm từ 389 triệu đồng

Theo báo Kiến thức, tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe MG One có giá dao động từ 111.100 - 138.900 Nhân dân tệ (khoảng 389 - 486 triệu đồng) cho 3 phiên bản tiêu chuẩn. MG One 2022 mới là mẫu SUV hoàn toàn mới lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 8 năm nay. Sau 3 tháng, hãng MG mới công bố giá bán của mẫu SUV toàn cầu này. Theo đó, tại thị trường Trung Quốc, giá xe MG One 2022 dao động từ 111.100 - 138.900 Nhân dân tệ (khoảng 389 - 486 triệu đồng) cho 3 phiên bản là tiêu chuẩn, Startup và Advanced.

MG One 2022.

Theo nhiều nguồn tin khác, MG One 2022 giá rẻ vốn được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ SIGMA mới của thương hiệu MG. Xe sở hữu chiều dài 4.579 mm, chiều rộng 1.866 mm, chiều cao 1.601 mm hoặc 1.617 mm tùy phiên bản và chiều dài cơ sở 2.670 mm. Với kích thước này, MG One 2022 được định vị trong phân khúc SUV hạng C, cạnh tranh với Honda CR-V và Hyundai Tucson tại Trung Quốc.

Khi mua mẫu SUV hạng C này, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 phong cách thiết kế là α (Alpha) và β (Beta). Với phong cách thiết kế β, xe sẽ dùng lưới tản nhiệt màu đen, kéo dài sang khe gió hai bên và bộ vành 5 chấu hình ngôi sao. Trong khi đó, phong cách thiết kế α mang đến mắt lưới tản nhiệt mạ crôm và bộ vành 5 chấu hình bông hoa cho mẫu SUV cỡ C này.

Ở phong cách nào, MG One 2022 cũng được trang bị đầu xe dốc xuống dưới, gợi liên tưởng đến hình ảnh "cá mập săn mồi". Thêm vào đó là cụm đèn pha có thiết kế dài, hẹp và sắc sảo, nằm giữa 3 dải đèn LED định vị ban ngày, cũng như hốc gió trung tâm hình thang khá rộng.

Bên sườn, MG One trang bị nóc dốc dần về phía sau theo phong cách xe coupe. Trong khi đó, phía sau xe có cụm đèn hậu nằm ngang, ăn sâu vào cửa cốp, 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật, cản sau được thiết kế như bộ khuếch tán gió và cánh gió mui chia đôi theo phong cách xe đua.

Bước vào trong MG One 2022, người lái sẽ thấy điểm nhấn nổi bật nhất là 3 màn hình 30 inch trên mặt táp-lô, theo phong cách của những chiếc xe sang như Mercedes-Benz. Màn hình bên trái dùng để chỉnh đèn trong khi màn hình LCD ở giữa đóng vai trò là bảng đồng hồ kỹ thuật số.

Màn hình bên phải là của hệ thống thông tin giải trí. Các màn hình này đều hướng về phía người lái. Bên dưới màn hình trung tâm là mặt cảm ứng để chỉnh điều hòa. Ngoài ra, MG One 2022 còn được trang bị chip Snapdragon 8155 đầu bảng của hãng Qualcomm nhằm mang đến nội thất thông minh cho xe. Không chỉ công nghệ cao, nội thất của mẫu SUV hạng C này còn trẻ trung với cách phối màu tương phản.

Bên cạnh đó, mặt cửa, ghế và vô lăng đều đi kèm chỉ khâu màu vàng. Vô lăng MG One 2022 được thiết kế vát đáy thể thao và có nút bấm "Super Sport" ở bên phải. Cần số lại được thiết kế hình chữ "L" khá lớn, in dòng chữ "One" bên trên. Gần đó là nút bấm khởi động máy hình vuông, phanh tay điện tử và nút bấm của tính năng tự động giữ phanh tạm thời.

Chưa hết, MG One 2022 còn được trang bị công nghệ mở/khóa cửa bằng điện thoại thông minh. Khi người lái cầm điện thoại đến gần, xe sẽ tự động mở cửa. Khi người lái rời đi, xe sẽ tự động khóa cửa lại. Công nghệ này được áp dụng cho 5 cửa của xe.

Những trang bị đáng chú ý khác của MG One 2022 bao gồm ghế bọc da, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, camera 360 độ và gương ngoại thất gập tự động. "Trái tim" của MG One 2022 tại thị trường Trung Quốc là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 195 km/h.

Đặc biệt, MG One 2022 còn có công nghệ hỗ trợ lái xe bán tự động. Gói công nghệ này bao gồm hệ thống phát hiện điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ chuyển làn đường. Hiện hãng MG chỉ bán One mang phong cách thiết kế là α ra thị trường Trung Quốc với 6 màu sơn ngoại thất là cam, xanh dương, đỏ, xám, đen và trắng.

Đến đầu năm sau, MG One 2022 với phong cách thiết kế β mới tiếp tục tung ra thị trường. Ngoài Trung Quốc, MG One 2022 còn dự kiến sản xuất tại cả nhà máy ở Ấn Độ.

Tác giả: Việt Hoàng (t/h)

Nguồn tin: vietq.vn