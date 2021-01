Mẹo hay giúp kiểm tra smartphone có đang bị ai "nhòm ngó" hay không

Đôi khi không ít lần bạn bỏ smartphone trên bàn làm việc, trong phòng hoặc bỏ quên ở đâu đó và không để mắt đến… sẽ có ai đó tò mò hoặc cố tình mở khóa smartphone của bạn để xem nội dung bên trong. Vậy làm cách nào để biết được smartphone của bạn có đang bị "nhòm ngó" và có ai đã thử mở khóa smartphone để xem trộm nội dung bên trong hay không?

Ứng dụng với tên gọi Third Eye sẽ giúp bạn trong trường hợp này. Đây là ứng dụng miễn phí, có chức năng sử dụng camera trước trên smartphone để tự động chụp lại hình ảnh mỗi khi có ai đó nhập sai mật khẩu mở khóa smartphone. Bằng cách này, bạn sẽ biết được ai đã cố tình mở khóa điện thoại của bạn.

Hiện Third Eye chỉ có phiên bản dành cho Android, bạn có thể tìm và tải ứng dụng trên CH Play, hoặc download trực tiếp tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 4.1 trở lên).

Sau khi cài đặt, tại giao diện thiết lập ứng dụng hiện ra đầu tiên, bạn nhấn vào phím mũi tên để tiếp tục, sau đó nhấn "Cho phép" tại các hộp thoại hiện ra để cấp quyền cho ứng dụng (quyền chụp và lưu lại hình ảnh trên smartphone).

Tại bước cuối cùng của quá trình thiết lập, bạn nhấn vào dấu tích, sau đó nhấn "Ok" từ hộp thoại hiện ra, rồi chọn "Bật" ở giao diện tiếp theo để cấp quyền cho ứng dụng.

Nhấn tiếp vào nút "Cấp quyền" ở giao diện sau đó. Như vậy, bạn đã hoàn tất các bước thiết lập và cấp quyền cho Third Eye.

Giao diện chính của Third Eye khá đơn giản, bạn không cần phải thay đổi thiết lập nào trên ứng dụng. Trong trường hợp tùy chọn "Intruder detection" đang bị tắt, bạn chỉ việc bật tùy chọn này để kích hoạt chức năng của ứng dụng.

Để kiểm tra khả năng hoạt động của Third Eye, bạn hãy thử khóa màn hình smartphone, sau đó cố tình nhập mã PIN hoặc mật khẩu sai để mở khóa thiết bị, lập tức Third Eye sẽ sử dụng camera trước trên sản phẩm để chụp ảnh.

Bây giờ, bạn hãy truy cập vào ứng dụng Third Eye, chọn tab "Photo Log". Tại đây, những hình ảnh do Third Eye chụp lại sẽ được hiển thị, cho người dùng biết được ai đã cố tình mở khóa smartphone của bạn để xem nội dung bên trong. Ngoài ra, ứng dụng cũng cung cấp thông tin về thời điểm hình ảnh được chụp, điều này giúp người dùng biết được smartphone của mình đã bị cố tình xâm nhập vào thời điểm nào.

Trong trường hợp không muốn tiếp tục sử dụng Third Eye và muốn gỡ bỏ ứng dụng, bạn không thể gỡ ứng dụng theo cách thông thường, mà từ giao diện chính của Third Eye, bạn nhấn vào nút 3 chấm ở góc trên bên phải, chọn "Uninstall" từ menu hiện ra, lập tức ứng dụng sẽ được gỡ bỏ khỏi thiết bị.

Nhìn chung, Third Eye là một ứng dụng hữu ích dành cho những ai sống trong môi trường tập thể hoặc cảm thấy nghi ngờ về khả năng smartphone đang bị người khác "nhòm ngó".

Tác giả: Quang Huy

Nguồn tin: Báo Dân trí