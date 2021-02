Mẹo giúp nghe nhạc đã hơn trên iPhone ít người biết

Thừa nhận đi, rất nhiều lần bạn từng ước chiếc iPhone của mình có loa ngoài có thể chơi nhạc to hơn đôi chút phải không. Đặc biệt là đối với người dùng những dòng iPhone cũ bởi với một hệ thống loa đơn, bạn sẽ khó có thể hài lòng nếu là một người thích nghe nhạc lớn. Dù vậy, có thể bạn chưa biết, có một mẹo nhỏ trên iPhone có thể giúp cải thiện âm lượng của loa ngoài đáng kể và thủ thuật này có thể chỉ lấy mất của bạn vỏn vẹn vài giây mà thôi.

Cụ thể, đây là những gì bạn cần làm.

Bước 1: Vào ứng dụng Settings, cuộn xuống và chọn Music.

Bước 2: Đến đây, hãy tìm đến mục EQ.

Bước 3: Chọn Late Night.

Ba bước đơn giản để nghe nhạc bằng loa ngoài đã hơn trên iPhone. Ảnh: MacRumors

Và thế là xong! Loa của iPhone lúc này có thể phát ra âm thanh to hơn đáng kể. Bạn có thể nhận thấy rõ rệt điều này khi mở một bài nhạc và thực hiện lần lượt ba bước nêu trên. Nhìn chung, âm thanh mở qua chế độ này đều to hơn, tuy nhiên mức độ to thêm nhiều hay ít còn phụ thuộc vào loại nhạc và bạn đang nghe.

Theo Apple, chế độ nghe Late Night có tác dụng là bởi nó thực hiện nén các dải âm thanh, giảm âm lượng của những đoạn âm lớn trong khi đó tăng âm lượng của các đoạn âm nhỏ hơn. Người dùng được khuyên sử dụng chế độ Late Night khi muốn nghe nhạc bằng loa ngoài trong các môi trường có nhiều tiếng động. Chế độ Late Night có tác dụng với tất cả các loại âm thanh trên iPhone, bao gồm cả âm thanh video.

Apple khuyên người dùng sử dụng chế độ Late Night khi nghe nhạc ở những nơi có tiếng ồn. Ảnh: MacRumors

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm âm nhạc trên chiếc iPhone của mình thú vị và đã hơn mà chẳng cần mua thêm bất kì phụ kiện nào chưa? Chúc các bạn thành công!

Tác giả: Thái Sơn

Nguồn tin: saostar.vn