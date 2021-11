Mẹ lái ô tô cán trúng con trai 4 tuổi: Khoảnh khắc bất cẩn đến ám ảnh

Theo nội dung đoạn clip đăng tải cho thấy, vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày hôm nay (21/11) trên đoạn đường đối diện viện Gang Thép (Thái Nguyên). Một phần diễn biến đã được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Mẹ lái ô tô cán trúng con trai nhỏ

Theo thông tin ban đầu, người mẹ điều khiển ô tô chở theo con trai nhỏ, dừng đỗ trước cửa hàng tạp hoá để mua đồ. Khi xuống đường, người mẹ không hề hay biết con trai cũng mở cửa theo sau. Hậu quả, lúc quay trở lại xe ô tô, người mẹ cứ thế nổ máy lăn bánh rời đi, còn đứa trẻ đứng bên ngoài, đu bám cánh cửa gọi với mẹ ở bên trong.

Đứa trẻ đu bám ở bên cạnh ô tô trong khi mẹ không hề hay biết

Điều tồi tệ đã xảy ra, khi xe lăn bánh, đứa trẻ lao lên phía trước và đã bị ô tô cán trúng. Hiện tình trạng sức khoẻ của cháu bé đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng trên MXH, đứa trẻ đã tử vong sau đó.

Hiện đoạn clip đang được chia sẻ trên khắp các diễn đàn và khiến người xem vừa đau lòng xót thương cho đứa trẻ vừa trách người mẹ đã quá bất cẩn. Đây thực sự là bài học đầy nước mắt và đau đớn đối với các bậc phụ huynh.

