Mẹ 95 tuổi hờn dỗi đòi tìm bố mẹ và cách giải quyết của con trai khiến dân mạng rầm rộ: 'Cưng xỉu'

Công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của các bậc cha mẹ đối với các con là không có thước đo nào, giá trị nào có thể kể hết và so sánh được.

Your browser does not support the video tag.

Khi về già, sức khỏe của cha mẹ thường sẽ yếu đi dần. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể minh mẫn được mãi khi về già. Nhiều người sẽ không đủ minh mẫn, thường làm những việc vu vơ khó kiểm soát, hờn dỗi hay thói quen sinh hoạt cũng thay đổi nhiều.

Những lúc này, người lớn tuổi rất cần có các con luôn ở bên chăm sóc, dỗ dành, tâm sự để bầu bạn, trải lòng.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người con trai dỗ dành mẹ già đã 95 tuổi, không còn đủ minh mẫn liên tục dỗi hờn, đòi tìm bố mẹ khiến dân tình thích thú.

Trong đoạn clip, người con trai phân trần: “Bây giờ u (mẹ-PV) 95 tuổi rồi u còn đòi bố, đòi mẹ thì con biết tìm đâu ra bây giờ. Để con sang bên châu Âu con đòi cho, nào uống hết cốc sữa này rồi đi tìm”, người con trai dỗ dành mẹ già đang nũng nịu, hờn dỗi.

Người mẹ 95 tuổi hờn dỗi con trai đòi đi tìm bố, tìm mẹ. (Ảnh chụp màn hình).

“Bây giờ tôi bố thì không có, mẹ thì không ở với anh…”, người mẹ dỗi hờn nói rồi đưa tay lau nước mắt.

Trong lúc bí bách, người con trai liền nghĩ ra cách nịnh mẹ và phương án được anh đưa ra đề xuất khiến dân tình cười xỉu: “Thôi bây giờ việc này con làm được này, bố của u và mẹ của u thì từ từ con sẽ tìm về. Bây giờ chỉ còn mỗi một cách bây giờ lấy chồng cho u để cho u có người bầu bạn”, người con trai nói với mẹ.

“Tôi còn ai nó lấy mà anh bảo…”, người mẹ vẫn chưa hết dỗi hờn nói.

Khóc thút thít dỗi con trai khi không được tìm bố tìm mẹ.

“Có… Có cái ông ngoài này ông ấy lấy, bây giờ u có lấy không để con gọi về. Bây giờ bố của u, mẹ của u từ từ con sẽ tìm. Bây giờ gả chồng cho u”, “Tôi chả đi lấy chồng. Anh không nuôi tôi thì anh đuổi tôi đi”, người mẹ 95 tuổi dỗi hờn đáp lời.

Người con trai lại cố gắng phân trần với mẹ già đang dỗi hờn rằng có nuôi nhưng lấy chồng về cho mẹ để có người bầu bạn, chơi cùng mẹ, chiều mẹ.

Sau nhiều nỗ lực, người con trai đã dỗ được mẹ hết giận và thơm má mình. Người mẹ cũng nói rằng con "thơm như mùi mít mật".

“Cho chồng nó trị tôi chứ gì, tôi còn lạ gì nữa. Để tôi làm cái gì là nó trị tôi, nó trị tôi lỗi chứ gì. Thôi không nuôi thì thôi tôi đi đâu thì đi đi. Tôi đi cho mát cái thân tôi”, người mẹ dỗi hờn định cố đứng dậy đi nhưng người con cười lớn ngăn lại.

Sau nhiều nỗ lực, người con trai cũng dỗ được mẹ hết giận và thơm má mình, người mẹ vẫn khen con trai "thơm như mùi mít mật" rồi vui vẻ chơi những trò đập tay như trẻ con với con trai của mình.

Sau khi không chịu "lấy chồng" theo ý con trai, mẹ lại vui vẻ chơi trò đập tay như trẻ con với người con trai của mình.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn từ cư dân mạng. Ai ai cũng hiểu rằng người mẹ đã lớn tuổi và không còn được minh mẫn như ngày nào.

“Ỏ hai mẹ con cưng xỉu luôn ấy, không phải ai cũng hiếu thảo chăm sóc mẹ già lớn tuổi được như người con trai trong clip. Đúng là một gia đình hạnh phúc, chúc cụ luôn khỏe mạnh bên gia đình”, một cư dân mạng bình luận.

Mọi người cũng rần rần dành lời khen ngợi cho người con trai tâm lý, biết cách chăm sóc chiều chuộng mẹ già. Mọi người đều gửi lời chúc đến gia đình và mong những người con đều có thể dành nhều thời gian, quan tâm, lo cho cha mẹ già hơn.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn