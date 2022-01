Mazda2 2022 tại thị trường Thái Lan có gì đáng chú ý?

Phiên bản nâng cấp tiếp theo là 1.3 C cũng có tính năng cảnh báo thắt dây an toàn cho người ngồi sau, sơn ngoại thất Platinum Quartz Beige cho cả hatchback và sedan cũng như Polymetal Grey cho sedan; mức giá dành cho biến thể 1.3 C tăng thêm 3.000 baht lên 599.000 baht (tương đương 406 triệu đồng).