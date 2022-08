“May nhờ các anh Công an mà tôi tìm lại được con mình...”

Ngày 13/8, cháu Nguyễn Trọng Hoàng (7 tuổi, trú xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) theo cậu ra ngoại ở xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu chơi. Do sơ suất của người lớn nên cháu đã lạc sang xã Diễn Kỷ, Công an xã này đã đưa cháu bé về trụ sở chăm sóc, hỏi han để tìm thông tin. Cháu nói tên Hoàng, học lớp 2, ở xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc.

Sau đó, Công an xã Diễn Kỷ điện thoại cho Công an xã Nghi Đồng nhờ tìm kiếm thông tin trên về 1 cháu bé bị thất lạc. Qua rà soát các xóm trong xã Nghi Đồng không có trường hợp nào tên là Nguyễn Trọng Hoàng bị thất lạc. Tiếp tục tìm kiếm thông tin các xã lân cận, Công an xã Nghi Đồng phát hiện ở xã Nghi Hưng có cháu bé giống đặc điểm Công an xã Diễn Kỷ cung cấp.

Ngày 15/8, Công an xã Nghi Đồng đã đến gia đình anh Nguyễn Trọng Huấn ở xã Nghi Hưng để cùng người cha ra xã Diễn Kỷ nhận lại con. Nhận lại cháu Hoàng bị thất lạc đã 2 ngày, 2 cha con ôm nhau trong xúc động.

Anh Hoàng cùng con trai bị thất lạc được công an giúp đoàn tụ

“Bố mẹ và làng xóm đã tìm kiếm khắp nơi, may có các anh Công an xã Diễn Kỷ và xã Nghi Đồng giúp đỡ. Thật vô cùng cám ơn các anh Công an xã đã đưa con tôi về đoàn tụ với gia đình”, anh Hoàng nói.

Tác giả: Hồ Tuyên

Nguồn tin: congan.com.vn