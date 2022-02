Mâu thuẫn trên chiếu bạc, thanh niên "9X" bị đâm trọng thương

TAND TP Hà Nội mới đây đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Hòa (SN 2004, trú xã ở Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Công (SN 1995), trú cùng địa phương.

Theo hồ sơ vụ án, tối 18-2-2021, Nguyễn Văn Hòa cùng anh trai và một nam thanh niên rủ nhau đến nhà người quen là Phạm Văn Đạt (SN 2002, người cùng địa phương) chơi. Đến nơi, nhóm Hòa thấy Đạt vắng nhà nhưng không ra về. Thay vào đó, các thanh niên này lấy tú lơ khơ của chủ nhà ra cùng nhau chơi bài ăn tiền.

Chơi bài được một lúc, cả ba thấy Đạt về và thanh niên này cũng nhập hội đánh bạc. Một lát sau, một số người quen của Đạt cũng kéo đến chơi. Do đông người, nhóm thanh niên trên chuyển sang chơi "sóc đĩa" ăn tiền. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nguyễn Văn Công cũng đến nhập hội.

Đến khoảng 4h30 hôm sau, Hòa thấy Công xóc cái ra 5 ván liên tiếp tứ tử nên nói: “Chơi ép quân vừa thôi”. Lời qua tiếng lại, Công đứng dậy định đánh Hòa nhưng được mọi người can ngăn.

Do suýt bị đánh nên Hòa nói với Công: “Mày cứ chơi đi, chờ tao gọi anh tao”. Sau đó, Hòa lấy điện thoại ra định gọi thêm người tới đánh Công nhưng không gọi được ai.

Chơi thêm khoảng 30 phút nữa, nhóm “đỏ đen” giải tái, ai đi về nhà nấy. Lúc này, Hòa nghĩ Công sẽ chặn đánh mình nên trộm dao bầu của gia chủ để phòng thân. Sau khi giấu dao vào trong áo ngực, Hòa ra ngoài lấy xe máy đi về.

Vừa đi qua chỗ Công và một số người đang đứng, Hòa thấy Công hô: “Đánh chết mẹ nó đi”. Sau tiếng hô hào, Hòa bị Công và Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, ở xã Hợp Thanh, Mỹ Đức) lao vào đánh. Vừa lúc đó, anh trai Hòa đi ra nên lao vào can ngăn, Công và Sơn dừng tay, không đánh người nữa.

Lúc này, Hòa lấy dao bầu ra cầm ở tay. Thấy đối phương có hung khí, Công và Sơn bỏ chạy. Và do sợ hãi, Công và Sơn va vào nhau nên Công ngã ra đường. Cùng lúc đó, Hòa chạy đến đâm một nhát vào mạn sườn phải của Công.

Bị đâm, Công ôm vết thương chạy về hướng nhà Đạt nhờ mọi người đưa mình đi cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời nên Công may mắn thoát chết nhưng đã bị tổn hại 63% sức khỏe. Ngày 24-2-2021, Hòa đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố. Do đó, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hòa 10 năm tù về tội "Giết người".

Đối với hành vi đánh bạc của Hòa và các đối tượng liên quan, quá trình điều tra cơ quan công an xác định, số tiền chơi bạc nhỏ, chưa đủ căn cứ để xử lý bằng hình sự. Vì thế cơ quan chức năng đã ra quyết định xử lý hành chính đối với các đối tượng đánh bạc.

