Mẫu iPhone 14 chính hãng giảm đến 8 triệu đồng sau hơn 1 tuần lên kệ

Ngay từ khi được các đại lý tại Việt Nam mở bán từ ngày 14/10, iPhone 14 Pro/14 Pro Max đã chứng tỏ sức hút đặc biệt khi có hàng nghìn người tiêu dùng đến nhận máy tại các hệ thống từ giữa đêm.

Ở chiều ngược lại, iPhone 14 và 14 Plus ghi nhận lượng người mua không mấy khả quan. Tỷ lệ khách hàng quan tâm tới iPhone 14 chỉ dưới 5% còn 14 Plus chưa đến 2%, tại nhiều đại lý uỷ quyền của Apple tại Việt Nam.

Giá bán iPhone 14, 14 Plus được điều chỉnh giảm đến 8 triệu đồng sau 10 ngày lên kệ (Ảnh: MobileSyrup)

Chỉ sau ba ngày có mặt trên thị trường, các đại lý đang đồng loạt hạ giá niêm yết của hai sản phẩm từ 1 triệu đến 4 triệu đồng. Và sau khoảng 10 ngày lên kệ, giá bán iPhone 14, 14 Plus được điều chỉnh giảm đến 8 triệu đồng, đây được xem là mức giảm nhiều nhất cho một flagship mới lên kệ của Apple.

Theo đó, tại hệ thống Di Động Việt, giá bán của iPhone 14 và iPhone 14 Plus chỉ còn lần lượt là 17,79 triệu đồng và 20,99 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Đây là mức giá sau khi đã áp dụng các ưu đãi tại hệ thống như Trade-in thu cũ đổi mới giảm đến 2 triệu đồng, tặng thêm 1 triệu đồng khi trả góp qua Kredivo và ưu đãi trừ trực tiếp vào giá niêm yết.

Bên cạnh Di Động Việt, một số hệ thống uỷ quyền khác của Apple Việt Nam cũng đang có mức giảm từ 2-3 cho iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Đây là động thái nhằm đẩy nhanh doanh số 2 phiên bản này, chuẩn bị cho đợt hàng mới sắp tới.

Tại CellphoneS, iPhone 14 và 14 Plus có mức giá 22.99 (giảm 2 triệu đồng) và 24.99 triệu đồng (giảm 3 triệu đồng) cho phiên bản 128GB. Tại hệ thống 24hStore, iPhone 14 128GB đang có mức giá 19.79 triệu đồng (giảm 5.20 triệu đồng) và iPhone 14 Plus 128GB đang có giá 22.49 triệu đồng (giảm 5.50 triệu đồng). Trong khi đó tại ShopDunk, iPhone 14 và 14 Plus đang có mức giá lần lượt là 20.95 và 23.95 triệu đồng.

Việc giảm giá cho iPhone 14, 14 Plus được xem là dấu hiệu kích cầu, giúp người dùng có thể mua sản phẩm của Apple với mức giá tốt (Ảnh: flashfly.net)

Bà Phùng Phương, đại diện truyền thông của hệ thống Di Động Việt cho biết: "Từ khi lên kệ đến nay, nhu cầu thị trường với iPhone 14 và iPhone 14 Plus không quá cao, do đó việc giảm giá cho iPhone 14, 14 Plus được xem là dấu hiệu kích cầu, giúp người dùng có thể mua sản phẩm của Apple với mức giá tốt nhất".

"Việc giảm giá sâu cho iPhone 14 và iPhone 14 Plus nhằm tách 2 model này ra khỏi cùng phân khúc giá với bộ đôi iPhone 13 Pro và Pro Max, thậm chí còn đưa iPhone 14 về mức giá thấp hơn cả iPhone 13, giúp cho người dùng có thêm lựa chọn khi muốn mua flagship mới với mức giá dưới 20 triệu đồng", bà Phùng Phương cho biết thêm.

Động thái điều chỉnh giá cho iPhone 14, 14 Plus được hệ thống nhận định là giúp 2 model này phù hợp với tệp khách hàng thích trải nghiệm smartphone màn hình trên 6 inch, chất lượng tốt.

