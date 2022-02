Mất lái khi vào cua, xe chở rác lộn nhiều vòng rồi đè nát xe máy

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra trên một con đường ở quận Nikhom Phatthana, tỉnh Rayong, Thái Lan.

Trong clip, một chiếc xe chở rác đang lưu thông với tốc độ cao trên đường thì bất ngờ mất lái rồi va phải chiếc xe tải lưu thông theo hướng ngược lại. Sau cú va chạm, chiếc xe chở rác lật nghiêng, lộn nhiều vòng, đè trúng chiếc xe máy vừa chạy tới.

Được biết, vụ tai nạn khiến tài xế 35 tuổi của xe bán tải và tài xế 29 tuổi của xe chở rác đều bị thương. Thiếu niên 15 tuổi đi xe máy cũng bị thương nhưng may mắn sống sót dù bị xe rác đè trúng và khiến chiếc xe máy bẹp rúm.

Toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng này đã được camera giám sát ghi lại.

