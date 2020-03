Mạnh tay xử lý công ty “treo” bảo hiểm

Tuy nhiên, hơn 01 năm sau ngày UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định xử lý nhưng Cty 24 vẫn không thực hiện, tiếp tục tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật khiến dư luận bức xúc.

Đại diện người lao động Cty 24 trao đổi với phóng viên về hành trình đi đòi quyền lợi chính đáng của mình

Áp dụng đầy đủ biện pháp… nhưng vẫn chây ì

Trong công văn gửi báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nghệ An đã cung cấp các thông tin xung quanh vụ việc Cty 24 liên tục trốn đóng các loại bảo hiểm và vụ việc đến nay vẫn chưa thể giải quyết được dứt điểm.

Cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An cho biết, Cty 24 có mã số doanh nghiệp 2900324434 có trụ sở ghi trên giấy phép đăng ký doanh nghiệp tại tầng 02, tòa nhà Vinamilk, số 04 đại lộ Lê Nin, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Đây cũng là đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm theo quy định của Luật BHXH, Luật bảo hiểm Y tế, Luật việc làm và Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Và, đến tháng 01/2020, Cty 24 đang tham gia đóng các loại bảo hiểm cho 09 lao động.

“Từ năm 2012 đến nay, Cty 24 đã nộp được 8.356.166.248 đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (cụ thể, năm 2012: 1.200.000.000 đồng; năm 2013: 1.100.000.000 đồng; năm 2014: 1.600.000.000 đồng; năm 2015: 2.840.000.000 đồng; năm 2016: 300.000.000 đồng; năm 2017: 973.623.127 đồng; năm 2018: 351.543.121 đồng). Tuy nhiên, tính đến tháng 01/2020, đợn vị còn nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và lãi chậm nộp số tiền là: 18. 609..425.360 đồng (trong đó, nợ lãi chậm đóng là: 9.133.392.561 đồng). Tính theo quy định, Cty 24 mới chỉ đóng BHXH đến hết tháng 03//2012, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp đến hết tháng 11//2018”- Cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An thông tin.

BHXH tỉnh Nghệ An cũng cho biết, trong suốt thời gian qua, đơn vị cũng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ cho đơn vị trong từng giai đoạn. Vậy nhưng, câu chuyện xử lý hành vi không đóng các loại bảo hiểm cho người động thuộc Cty 24 đến nay vẫn chưa giải quyết được dứt điểm, hiệu quả.

Chống “lệnh” cơ quan có thẩm quyền

Để xử lý hành vi không chịu đóng tiền bảo hiểm các loại cho người lao động theo quy định của pháp luật, cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An đã tốn không ít thời gian, giấy mực để làm việc với Cty 24 trong suốt nhiều năm qua.

Thậm chí, vào ngày 09/01/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 84 xử phạt hành chính đối với Cty 24 tổng số tiền 151 triệu đồng. Quyết định 84 đã chỉ rõ hành vi của Cty 24 đã vi phạm các hành vi như: Chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 9.461.077.654 đồng với BHXH Nghệ An theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 26 Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ; Chậm đóng bảo hiểm y tế số tiền 9.463..951 đồng theo quy định tại khoản 4, Điều 57 Nghị định 176/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Tiếp đó, vào ngày 12/3/2019, BHXH tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành văn bản số 540/BHXH-TTKT yêu cầu Cty 24 thực hiện nghiêm Quyết định 84/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An. Chưa dừng lại, đến ngày 09/9/2019, BHXH tỉnh Nghệ An tiếp tục ban hành Quyết định số 772 có nội dung kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, Quyết định xử phạt hành chính đối với Cty 24 nhưng đơn vị này không chấp hành.

Thậm chí, cơ quan BHXH tỉnh đến đơn vị để làm việc thì văn phòng Cty 24 đóng cửa, không có ai làm việc.

Sau khi UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định xử phạt số 84 ngày 09/01/2019, cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An đã nhiều lần đến địa chỉ tầng 02, tòa nhà Vinamilk, số 04 đại lộ Lê Nin, phường Hưng Dũng, Tp Vinh để làm việc nhưng văn phòng Cty 24 luôn đóng cửa, bên trong không có ai làm việc

“Mặc dù, cơ quan BHXH tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp để yêu cầu Cty 24 chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nhưng đến nay sau hơn 01 năm, kể từ ngày ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND, Cty 24 vẫn chưa nộp số tiền xử phạt vi phạm hành chính và số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp” – trích nội dung văn bản cơ quan BHXH gửi báo Diễn đàn Doanh nghiệp xung quanh vụ việc Cty 24 “treo” bảo hiểm kéo dài của người lao động mà chúng tôi đã liên tục phản ánh trong thời gian qua.

Được biết, ngày 18/02/2020 do ông Lê Trường Giang – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An ký văn bản số 251 gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đề nghị khởi tố đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 216 của Bộ Luật hình sự.

Cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An cũng đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định đối với Cty 24 về những hành vi vi phạm pháp luật theo quy định do ông Hoàng Cảnh Hà làm tổng giám đốc.

Hiện nay, cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An cũng đang tích cực phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ cho cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật về các hành vi liên quan của Cty 24.

Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp