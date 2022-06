Mải chụp ảnh trên thang cuốn, mẹ làm rơi con từ tầng 3 xuống đất

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở Ganganagar, Rajasthan (Ấn Độ).

Cụ thể, một cặp vợ chồng bế theo con gái 10 tháng tuổi vừa đi vừa chụp ảnh. Sau đó, họ đi vòng lại rồi bước lên thang cuốn để đi lên tầng.

Thế nhưng, do mải nhìn về phía chiếc điện thoại để chụp ảnh cùng chồng, người vợ đã để con gái nhỏ trượt khỏi tay mẹ và rơi từ tầng 3 xuống tầng 1.

Hình ảnh ghi lại từ camera có thể thấy, bé gái đã bị đập vào thành lan can trước khi rơi xuống phần khe giữa thang cuốn và lan can. Chứng kiến sự việc những người có mặt tại hiện trường không khỏi hoảng sợ, la hét. Bé gái đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Được biết, cảnh sát đã vào cuộc điều tra sự việc. Tuy nhiên, đôi vợ chồng đã từ chối thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào vì đó là một tai nạn.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn