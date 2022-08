Mặc trang phục công an trái phép, nam thanh niên bị xử phạt

Ngày 21/8, Công an Tp.Hà Nội thông tin, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định xử phạt trường hợp T.Đ.C (23 tuổi; trú Bạch Đằng, Hai Bà Trưng) về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.

Trước đó, Công an Tp.Hà Nội nhận được tin báo của người dân về hình ảnh nam thanh niên có dấu hiệu mặc trang phục Công an nhân dân trái phép.

Qua xác minh, người này là T.Đ.C. và không công tác trong lực lượng Công an.

Công an quận Hai Bà Trưng đã mời người này đến trụ sở để làm rõ sự việc. Tại cơ quan Công an, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn