Lý do 13 cựu cán bộ công an một phường ở TP HCM bị đề nghị truy tố

Ngày 23-2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Thanh Tuấn (nguyên Trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM), Lê Văn Quý (nguyên Phó trưởng công an phường), Lê Văn Hòa (nguyên Phó trưởng công an phường), Lê Đình Vũ, Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền, Võ Quang Kế và Phạm Ngọc Vy (nguyên cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa) cùng 5 người khác về tội "Lợi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quá trình điều tra ban đầu xác định Lê Đình Vũ có hành vi nhận tiền của N.M.Q.(ngụ quận 1) để bao che sai phạm của Q. Theo đó, tối 2-7-2019, Q. bị Công an phường Phú Thọ Hòa bắt quả tang tàng trữ ma túy tổng hợp tại một khách sạn. Q. bị đưa về công an phường lấy lời khai và đưa tiền nên được cho về, không xử lý trách nhiệm hình sự.

Một người khác có tên L.Q.T. (ngụ quận Gò Vấp) cũng khai rằng bị Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) bắt quả tang đang tàng trữ ma túy tại một quán bar. Sau đó, người thân T. đã mang tiền đến đưa cho Vũ tại hành lang công an phường.

Ngoài ra, ngày 6-9-2019, L.N.M. bị Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) bắt quả tang khi đang tàng trữ ma túy tổng hợp. Bị can Nguyễn Đăng Chiến là người lấy lời khai ban đầu của M. Sau đó, M. được sử dụng điện thoại gọi cho người nhà đem tiền đến và được cho về.

Sau vụ việc này, ngày 8-12-2019, L.M.C. bị Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) bắt quả tang do có hành vi tàng trữ ma túy đá trong người. Sau khi được lấy lời khai, bị can Nguyễn Đức Hiền đã gặp C. yêu cầu đưa tiền sẽ giải quyết cho về nhà.

Hiền cho C. sử dụng điện thoại gọi người nhà đem tiền đến, sáng hôm sau Hiền cho C. về.

Trong vụ việc này, những đối tượng như L.N.M, L.M.C có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy nhưng các cán bộ công an phường đã làm thay đổi bản chất vụ việc sang sử dụng chất kích thích sau khi người nhà mang tiền đến.

Từ năm 2018 đến tháng 4-2020, 9 người đã tham gia tuần tra, phát hiện, đưa 51 người về trụ sở Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) ghi lời khai. Trong đó, có 48 người có biên bản ghi lời khai, 1 người tự khai và 1 người không có tài liệu chứng minh.

Tác giả: PHẠM DŨNG

Nguồn tin: Báo Người Lao Động