Lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh trao 500 triệu đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ

Cùng dự về phía đại biểu Quân khu 4 có Đại tá Thái Đức Hạnh – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (Noru), trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây lũ ống, lũ quét và ngập cục bộ làm thiệt hại lớn đối với người và tài sản của Nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện hoạt động kết nghĩa giữa Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh bằng tấm lòng sẻ chia đã quyên góp, ủng hộ để thiết thực góp phần giúp đồng bào tỉnh Nghệ An vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố nêu rõ: Bão và hoàn lưu bão số 4 đã ảnh hưởng nặng nề tới miền Trung, trong đó có Nghệ An. Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Hồ Chí Minh hết sức bùi ngùi, xót xa khi thấy những hình ảnh tang thương của người dân bị ngập lũ, mất nhà cửa, tài sản và nỗi đau của các gia đình mất người thân trong cơn lũ dữ.

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc, nhằm chia sẻ khó khăn, vất vả của đồng bào Nghệ An đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do bão, lũ gây ra, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thành phố Hồ Chí Minh đã tự nguyện quyên góp, ủng hộ 500 triệu đồng. Đây cũng là tấm lòng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố, là sự ghi nhớ, tri ân đồng bào, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An đã nhường cơm, sẻ áo, chung tay, góp sức và đồng hành cùng thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua. Đồng thời, là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa các nội dung kết nghĩa giữa Bộ Tư lệnh Thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh cảm ơn những tình cảm của cán bộ chiến sĩ LLVT Thành phố Hồ Chí Minh dành cho nhân dân Nghệ An

Tiếp nhận sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh đã cảm ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ, chia sẻ và quan tâm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thành phố Hồ Chí Minh dành cho người dân Nghệ An. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cũng thông tin sơ bộ về những thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn, đồng thời cho biết Nghệ An đang dồn sức cho việc hỗ trợ người dân vực dậy sau lũ, đặc biệt là tập trung sửa chữa, làm mới nhà ở; hỗ trợ sinh kế để ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tuấn Bảo trao tiền hỗ trợ nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao thư cảm ơn sự hỗ trợ, chia sẻ và quan tâm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thành phố Hồ Chí Minh dành cho người dân Nghệ An

Trước đó, đoàn công tác UBND thành phố Hồ Chí Minh đã trao 2 tỷ đồng, 7 tấn gạo, 140 thùng mì tôm hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại sau bão lũ năm 2022.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn