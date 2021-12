Lừa đáo nợ ngân hàng, hai chị em ruột chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

Các bị can gồm Đại Thị Thu Hà (SN 1978, trú tại tổ 8, phường Xuân Tăng, TP Lào Cai) và Đại Thị Loan (SN 1979, trú tại tổ 5, phường Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Để chiếm đoạt tiền của người bị hại, Hà đã cùng với Loan lợi dụng danh nghĩa là cán bộ của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng và hứa trả lãi suất cao để tạo niềm tin cho người bị hại. Sau khi họ chuyển tiền thì hai đối tượng lấy tiền gốc và lãi, dẫn đến mất khả năng thanh toán…

Chị Trần Thị Th (trú tại Lào Cai), một trong các bị hại bức xúc chia sẻ: Qua các mối quan hệ xã hội, chị Th quen biết Hà. Ngày 13/8/2020, với lý do đáo nợ ngân hàng, Hà đặt vấn đề vay chị Th số tiền là 2,7 tỷ đồng. Khi nhận tiền, đối tượng đã viết cho chị Th một giấy vay tiền với nội dung Hà vay của chị Th số tiền trên… Về khoản vay này, Hà khẳng định rằng đã thanh toán cho chị Th nhưng do sơ suất nên không lấy lại giấy vay tiền đã viết cho chị Th. Về phần chị Th lại cho rằng khoản vay này Hà chưa thanh toán mà chuyển thành khoản vay dài hạn.

Sau đó, cũng với lý do trên, Hà tiếp tục vay tiền của chị Th nhiều lần, có khoản thì thanh toán xong gốc và lãi, có khoản thì nợ lại. Đến ngày 11/9/2020, Hà chốt nợ Th số tiền 10 tỷ đồng; đồng thời viết giấy biên nhận đã vay số tiền trên. Khoảng giữa tháng 9/2020, trong một lần đi uống cà phê, Hà có giới thiệu Đại Thị Loan với chị Th. Trong quá trình nói chuyện, Hà cũng nói với chị Th về việc Loan cũng làm đảo nợ ngân hàng như Hà. Sau đó, Hà và Loan cùng vay tiền của chị Th, lý do vay là để đảo nợ cho khách tại ngân hàng, có khoản thanh toán xong tiền gốc và lãi, có khoản thì nợ lại. Đến ngày 15/12/2020, tổng số tiền Hà và Loan vay của chị Th là hơn 18 tỷ đồng, trong đó, Hà vay 6,2 tỷ đồng còn Đại Thị Loan vay hơn 12 tỷ đồng. Ngày 16/12/2020, Loan đặt vấn đề vay của chị Th 3 tỷ đồng, chị Th đồng ý và chuyển số tiền trên cho vào tài khoản của Loan… Khi nộp đơn đến cơ quan Công an, về trách nhiệm dân sự, chị Th yêu cầu Hà và Loan phải hoàn trả số tiền là 34 tỷ đồng.

Cùng thời gian này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, liên tiếp nhận được nhiều đơn, thư của người bị hại tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Loan và Hà. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, các trinh sát và điều tra viên Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra; thu thập lời khai của người bị hại và các nhân chứng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Loan và Hà. Quá trình điều tra xác định, do cần vốn để đầu tư kinh doanh và cho người khác vay lại với lãi suất nhằm hưởng chênh lệch, khoảng tháng 3/2019, Loan đã đặt vấn để vay tiền của Đô Thị Ng (trú tại xã Vạn Hòa, TP Lào Cai) với lãi suất cao. Ban đầu, Loan vay số lượng tiền ít chỉ vài chục triệu đồng, sau đó tăng dần lên đến vài trăm triệu đồng.

Việc làm ăn thua lỗ khiến Loan không có khả năng trả tiền cho Ng nêu “đâm lao phải theo lao” đã giải quyết bằng cách tiếp tục vay tiền của Ng để trả tiền lãi và một phần tiền gốc của khoản vay trước cho chính Ng. “Lãi mẹ đẻ lãi con” đến đầu tháng 11/2019, số lượng tiền vay nợ của Ng lớn, bản thân Ng lại không cho Loan vay tiếp nên Loan phải tránh mặt một thời gian. Ngày 15/11/2019, Ng gọi Loan và Đại Thị Thu Hà đến nhà Ng nói chuyện. Tại đây, Loan và Ng đã chốt tổng số tiền Loan còn nợ là 21,7 tỷ đồng. Để đảm bảo cho việc thanh toán khoản nợ này, Ng yêu cầu Hà phải ký bảo lãnh cùng Loan trả nợ dần; đồng thời thống nhất không thu tiền lãi của khoản nợ này nữa, Hà đã đồng ý ký xác nhận vào giấy nhận nợ cùng Loan.

Đến tháng 2/2020, do không có khả năng trả nợ cho Ng, Hà nảy sinh ý định và đã bàn bạc cùng Loan lừa tiền của người khác với thủ đoạn lợi dụng việc Hà đang công tác ở bộ phận tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Theo sự thống nhất giữa hai đối tượng thì Hà và Loan sẽ nói dối người cho vay là huy động tiền trong thời gian ngắn để làm thủ tục đảo nợ cho khách hàng vay vốn tại ngân hàng và hứa sẽ trả lãi suất cao. Sau khi được Hà đặt vấn đề, Loan đã đồng ý và thống nhất với Hà là khách của ai thì người đó chủ động đặt vấn đề huy động tiền để chiếm đoạt. Trong thời gian từ tháng 2/2020 đến 12/2020, với thủ đoạn nêu trên, Hà và Loan đã huy động vay tiền của nhiều người, mục đích để lấy tiền của các giao dịch sau trả gốc và lãi của các giao dịch trước. Đến ngày 15/12/2020, do số tiền vay nợ quá nhiều lúc này cả Hà và Loan lại không còn khả năng huy động vay tiếp nên Hà và Loan đã bàn bạc và cùng nhau bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền đang còn vay nợ.

Ngày 16/12/2020, Hà và Loan thuê xe taxi bỏ trốn về Hà Nội. Trên đường đi, Loan gọi điện cho Đặng Anh Tuấn (SN 1995, trú tại tổ 5, nhường Pom Hán, TP Lào Cai), con trai Loan để hỏi tình hình ở nhà và nói cho Tuấn biết Loan và Hà có vay nợ tiền của nhiều người hiện chưa có tiền trả, sợ các chủ nợ cho người đến nhà đánh đập, ép trả nợ nên phải lánh đi một thời gian. Tuấn lo cho tình trạng của Hà và Loan nên đã khuyên Hà và Loan lên mạng Internet tìm người tư vấn. Khoảng 12h ngày 16/12/2020, Loan gọi điện cho con dâu là Lâm Thị Hoa (SN 1997, là vợ Tuấn) nhờ Hoa đặt vé máy bay cho Hà và Loan vào Đà Lạt. Song do sợ các chủ nợ cho người tìm và đánh đập Hà và Loan nên sau khi đặt vé, đối tượng đã không đi mà thuê taxi đi Ninh Bình, sau đó tiếp tục đi vào TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tối 16/12/2020, thông qua mạng xã hội Facebook, Đặng Anh Tuấn vào trang tư vấn pháp luật miễn phí và kết nối được với một người làm trong ngành tư pháp và được người này tư vấn về pháp luật. Tuấn đã xin số tài khoản của để chuyển tiển cảm ơn là 1 triệu đồng. Căn cứ vào các nội dung tư vấn, Hà và Loan đã chuyển khoản trả một phần tiền lãi cho một số chủ nợ nhằm thể hiện việc Hà và Loan không bỏ trốn và vẫn có ý thức trả nợ. Ngày 19/12/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TP Vinh thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đại Thị Thu Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiến hành áp giải Hà và triệu tập Loan về cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai để làm việc.

Quá trình điều tra, căn cứ thông tin tố giác tội phạm của công dân và các tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ chứng minh, trong thời gian từ tháng 2/2020 đến 12/2020, Đại Thị Thu Hà và Đại Thị Loan đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 60.160.000.000 đồng. Trong đó, có nhiều vụ án người bị hại rơi vào cái bẫy là do tin tưởng Đại Thị Thu Hà là cán bộ tín dụng ngân hàng.

Với “miếng bánh” lãi suất cao, hai đối tượng trong vụ án đã đánh vào lòng tham của người bị hại để thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

