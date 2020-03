Lời hứa bất thành với ông ngoại của sỹ quan công an hy sinh khi bắt tội phạm

Rất đông đồng đội đến chia buồn cùng gia đình Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa. Ảnh: Vũ Đồng

Lời hứa bữa cơm trưa dang dở của Thượng úy

"Nghĩa đi làm suốt, kể cả Chủ nhật hay những ngày lễ. Có hỏi thì Nghĩa luôn bảo đang đi trực, xong ca sẽ về liền. Giờ thì Nghĩa không bao giờ về nữa rồi", ông Lương Vạn Xuyên (ông ngoại Thượng úy Nghĩa) nói trong nước mắt. Nhớ về Nghĩa, ông Xuyên ngồi lặng im ở một góc nhỏ trước sân và chỉ nhìn ra khoảng vườn trước nhà. Mỗi khi nhìn những đồng đội của Nghĩa đến viếng trong quân phục người chiến sĩ Công an nhân dân, ông không cầm nổi nước mắt.

Ông Xuyên kể: "Ngày 22/3, tôi cùng bố mẹ Nghĩa tổ chức bữa cơm gia đình vì lâu rồi cả nhà không ngồi cùng nhau. Tôi nói người dượng gọi điện thoại báo cho Nghĩa buổi trưa về sum vầy cùng gia đình. Đầu dây bên kia, giọng Nghĩa gấp gáp nói: "Cháu đang đi làm nhiệm vụ và sẽ cố gắng về trước 11h". Thế nhưng, đến giờ hẹn mà mãi không thấy Nghĩa về. Rồi sau đó, gia đình nhận được hung tin Nghĩa bị thương nặng và đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện. Khi gia đình đến trung tâm y tế thì Nghĩa đã hi sinh".

Theo cơ quan chức năng, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa hi sinh trong quá trình truy bắt các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy vào trưa 22/3. Thượng úy Nghĩa bất ngờ bị hai đối tượng dùng hung khí tấn công gây thương tích nặng. Bị trọng thương nhưng Thượng úy Nghĩa vẫn cố gắng ra tín hiệu cho đồng đội tiếp tục truy bắt các đối tượng. Do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu. Ngay sau đó, Thượng úy Nghĩa được đưa đến Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt bằng được đối tượng.

Ông Sầm Anh Lai (bác ruột Thượng úy Nghĩa) tâm sự: "Do đặc thù công việc nên Nghĩa ít có thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ. Mỗi khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Nghĩa mới tranh thủ về với vợ và ôm riết lấy con gái mới 2 tuổi. Hai cha con cứ quấn quýt nhau không rời".

Một trinh sát đánh án ma túy giỏi

Sáng 23/3, ông Nguyễn Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, chia sẻ động viên gia đình Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa vượt qua nỗi đau. Ông Vinh khẳng định, sự hy sinh của Thượng úy Nghĩa là mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia quyến, bạn bè, đồng đội và nhân dân. Thượng úy Nghĩa sẽ mãi là tấm gương sáng, sống và chiến đấu hết mình, nêu cao tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Được biết, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa là người dân tộc Thái. Bố mẹ anh năm nay cũng đã cao tuổi. Năm 2015, Thượng úy Nghĩa được chuyển tới công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - ma túy và kinh tế của Công an huyện Quế Phong. Kể từ đó đến nay, anh liên tục lập được nhiều chiến công, là một trong những trinh sát ma túy tinh nhuệ nhất ở Quế Phong.

Chuyên án nổi bật đầu tiên mà Thượng úy Nghĩa tham gia là Chuyên án 516P. Thời điểm này, Công an huyện Quế Phong phát hiện tại địa bàn xã Thông Thụ có một số đối tượng khả nghi thường xuyên qua lại biên giới Việt - Lào. Sau gần 1 tháng trinh sát, xác định được thời gian các đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về và sẽ trao đổi vào lúc rạng sáng tại khu vực biên giới, Thượng úy Nghĩa và đồng đội đã tiếp cận địa điểm và tổ chức mai phục lúc 1h sáng. Sau nhiều giờ vây ráp, hai đối tượng sừng sỏ trong giới mua bán ma túy đã lọt vào ổ phục kích của công an. Tuy bị hai đối tượng dùng hùng khí chống trả, nhưng Thượng úy Nghĩa và đồng đội đã khống chế được các đối tượng này.

Ngoài ra, trong năm 2018, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xác lập, phá thành công Chuyên án 318Đ. Đó là chuyên án mà Công an huyện Quế Phong đã bắt được "ông trùm" ma túy Xồng Xái Hờ. Đây là kẻ có nhiều thủ đoạn ma mãnh trong quá trình mua, bán ma túy trên địa bàn vùng rẻo cao này.

Trong 5 năm qua, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa có 3 năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Đặc biệt, tại Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020 của cụm thi đua số 8 các đơn vị trên tuyến Quốc lộ 48A, anh vinh dự được vinh danh là một trong 20 gương mặt tiêu biểu. Anh cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An rồi Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen vì những thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang làm thủ tục đề xuất truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, công nhận liệt sỹ cho Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa.

Tác giả: Vũ Đồng

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội