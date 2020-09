Lợi dụng mưa lũ, Công ty MDF Thanh Thành Đạt xả thải ra môi trường?

Your browser does not support the video tag.

Một cán bộ phòng thuộc UBND huyện Vũ Quang xin giấu tên khẳng định: “Hôm qua (khoảng 10h ngày 18/9) bên Công an môi trường huyện lập biên bản. Khi trời mưa to, dân phản ánh nước xả ra thì tôi đến”.

Tuy nhiên, trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam, thượng tá Hoàng Thanh Huyền, Trưởng Công an huyện Vũ Quang nói: “Cái đó (hiện tượng xả thải) không có vấn đề gì lớn, do mưa lớn quá tràn bờ nên nhắc nhở (công ty) chú ý hơn chứ không lập biên bản”.

Để xác minh có hay không việc Công ty MDF Thanh Thành Đạt xả thải và lực lượng chức năng huyện lập biên bản, phóng viên liên hệ qua số điện thoại ông Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, tuy nhiên ông Bằng không bắt máy.

Việc Công ty MDF Thanh Thành Đạt xả thải ra môi trường là có thật. Tuy nhiên, việc xả thải này có gây ô nhiễm môi trường hay không, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cần vào cuộc làm rõ, tránh gây bức xúc cho người dân.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam