Loại quả xưa chín rụng đầy gốc, giờ thành đặc sản hấp dẫn chị em nội trợ, 80.000 đồng/kg

Sơ ri là một loại cây bụi nhiệt đới hoặc cây gỗ nhỏ thuộc họ Malpighiaceae, có nguồn gốc từ Nam Mỹ và miền nam Mexico. Chúng có đặc điểm: cao tới 3m với tán lá dày; lá màu xanh, dạng đơn hình trứng/hình mác, dài 5-10cm với mép lá nhẵn; hoa mọc thành chùm với 2-5 hoa cùng nhau, mỗi hoa có đường kính 1-1,5m với cánh hoa màu hồng hay đỏ; quả chín có màu đỏ tươi, da nhẵn bóng, đường kính 1cm, quả có 3 múi, có hạt cứng.

Sơ ri là một loại quả có nhiều ở Việt Nam, chủ yếu được trồng ở khu vực Nam Bộ. Anh Ngọc Hoàng (30 tuổi, An Giang) cho biết: “Xưa nhà nào ở quê tôi cũng trồng 1-2 cây sơ ri ở vườn nhà hoặc làm hàng rào. Vì thế trái sơ ri chín rụng đầy mà chẳng ai hái hoặc nhặt về ăn. Ngày nay xã hội phát triển, người dân chuyển sang trồng các loại cây ăn quả đem lại năng suất cao hơn, vì thế sơ ri không còn nhiều nữa. Đó cũng là lúc loại quả này được khách du lịch “để ý” và dần trở thành đặc sản nổi tiếng vùng sông nước”.

Cũng theo anh Ngọc Hoàng, du khách đến An Giang nói riêng và miền Tây nói chung đều thích thú thưởng thức loại quả sơ ri mọng nước trong mùa hè. Khi ấy, du khách sẽ cảm nhận được vị ngọt ngào pha chút chua chua. “Vào mùa sơ ri được bày bán ở các chợ quê, siêu thị hoặc cửa hàng nông sản với giá 80.000 đồng/kg. Chúng được chị em nội trợ hoặc các bạn trẻ ưa chuộng đến lạ”, người đàn ông miền Tây nói.

Sơ ri có thể ăn trực tiếp hoặc được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn như bánh ngọt, bánh nướng và bánh pho mát. Chúng là loại quả bổ sung tuyệt vời cho một bát sữa chua hoặc ngũ cốc ăn sáng của bạn. Ngoài ra, chúng còn được dùng để làm mứt, siro hoặc rượu.

Trái sơ ri chứa nhiều loại dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như: magie, kẽm, đồng, canxi, kali và các vitamin thuộc nhóm A, B như B1, B5, B9... Chỉ cần một ly nước ép sơ ri 150 ml mỗi ngày, bạn đã cung cấp cho cơ thể hàm lượng vitamin cần thiết từ bên trong, giữ làn da luôn tươi sáng, mịn màng và vóc dáng cân đối, khỏe mạnh.

Không chỉ vậy, trái sơ ri còn vô cùng tốt cho sức khỏe con người:

Tăng sức dẻo dai cho cơ thể

Hàm lượng lớn Vitamin C,ượng vitamin C cao trong sơ ri giúp cải thiện khả năng miễn dịch của một người. Nó giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và cũng cho phép một người phục hồi nhanh hơn sau bất kỳ bệnh tật nào. Vitamin C ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông, do đó ngăn ngừa đột quỵ, đau tim và các bệnh mạch máu ngoại vi. Nó tái tạo các mô da bị tổn thương và xây dựng collagen, giúp duy trì sự trẻ trung của làn da, ngăn ngừa nếp nhăn, đường nhăn và vết rạn da.

Theo một số nghiên cứu đã cho thấy, vitamin C có trong sơ ri có khả năng kích thích sự sản sinh collagen, giúp cơ thể thêm mạnh khỏe và dẻo dai.

Tại Nhật và các nước phát triển, quả sơ ri được sử dụng nhiều vì nó chứa chất chống oxy hóa, thúc đẩy quá trình hình thành collagen trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, duy trì sự trẻ trung của làn da.

Ngăn chặn bệnh còi

Tác dụng của quả sơ ri là điều trị bệnh còi, một tình trạng do thiếu vitamin C. 100 gam sơ ri chứa khoảng 1677,6 mg hàm lượng vitamin C ở dạng tự nhiên, rất dễ hấp thụ vào cơ thể. Dùng 100 gam sơ ri sơ ri mỗi ngày trong một tuần có tác dụng chữa bệnh còi. Tất cả các triệu chứng của bệnh còi được chữa khỏi hoàn toàn trong vòng 7 ngày với acerola.

Tác động đến chỉ số đường huyết

Chỉ số đường của sơ ri thấp làm cho nó trở thành loại trái cây lành mạnh cho bệnh nhân tiểu đường. Ngoài ra, quả sơ ri có chứa polyphenol, có tác dụng ức chế men alpha-glucosidase và giảm tác động của carbohydrate lên mức đường huyết. Nó ngăn chặn sự vận chuyển glucose trong ruột, điều hòa quá trình chuyển hóa carbohydrate và làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu. Do đó, nó giúp kiểm soát tình trạng tăng đường huyết sau ăn (mức đường huyết tăng cao sau khi ăn).

Ngăn ngừa ung thư

Sơ ri chứa một hỗn hợp đa dạng các chất chống oxy hóa, chẳng hạn như bioflavonoid và carotenoid, giúp trung hòa tác hại của các gốc tự do đối với các cơ quan và mô quan trọng. Các gốc tự do là sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất bình thường của tế bào, có thể khiến các tế bào khỏe mạnh đột biến thành các tế bào không khỏe mạnh hoặc ung thư. Đặc biệt, tác dụng của quả sơ ri đó là giảm nguy cơ ung thư phổi và đẩy nhanh quá trình phục hồi của những bệnh nhân mắc bệnh tương tự. Nó giúp làm chậm sự phát triển của khối ung thư và ngăn chặn sự lây lan của nó.

