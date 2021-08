Lộ hành vi đáng phê phán khi lên mạng xin mọi người đừng gọi giao hàng

Công an triệu tập đối tượng lợi dụng thẻ hành nghề shipper để ra đường trong mùa dịch.

Ngày 21/8, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) phát hiện tài khoản facebook N.N.D.C. đăng tải bài viết có nội dung “Em làm cái thẻ để đi đường, chơ em không phải shipper ạ, nên mọi người đừng gọi em. Mấy ngày ni toàn hỏi em ship mà loạn đi”. Kèm theo bài viết là hình ảnh thẻ hành nghề shipper do UBND xã Nghi Phú cấp.

Công an TP Vinh đã phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Nghi Phú xác minh, mời người có thẻ shipper như trên đến trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, người đăng thông tin trên có tên là N.D.C trình bày do gia đình có buôn bán hàng nên đã đề nghị cấp thẻ hành nghề shipper để giao hàng cho gia đình. Chung còn sử dụng thẻ shipper để ra đường phục vụ nhu cầu cá nhân khác của mình.

UBND xã Nghi Phú đã tiến hành thu hồi thẻ shipper của N.D.C. Công an TP Vinh đã lập biên bản vi phạm hành chính, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP Vinh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn cố tình sử dụng thẻ shipper, thẻ đi chợ để lưu thông trên đường, ra ngoài trong trường hợp không cần thiết. Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ triển khai xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam