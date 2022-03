Lộ đoạn clip Hiền Hồ đi đánh golf được người đàn ông giấu mặt tán thưởng và ghi hình

Lùm xùm liên quan đến ca sĩ Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân ( nhà công nghệ sinh học nổi tiếng, ông chủ Nanogen) vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Cứ cách vài tiếng đồng hồ, dân mạng lại được phen ngã ngửa vì bất ngờ bởi từng hình ảnh ôm ấp, âu yếm của cặp đôi, khi thì tại resort nổi tiếng, khi tại căn phòng lãng mạn với bánh kem cùng nhau, khi lại sánh đôi đi chùa...

Mới đây nhất, dân tình tiếp tục lan truyền clip Hiền Hồ đi đánh golf. Điều khiến nhiều người ngay lập tức chú ý đó chính là việc, đi cùng nữ ca sĩ còn có một người đàn ông.

Your browser does not support the video tag.

Dù không xuất hiện trong clip nhưng là người cầm máy quay lại cú đánh bóng của Hiền Hồ. Khi cô vừa hoàn thành động tác, người này cũng cất giọng tán thưởng. Hiền Hồ cũng tỏ ra khá thoải mái, tươi tắn cười nói với người đàn ông này.

Hiện tại, vẫn chưa rõ danh tính của người đàn ông kia là ai song, đoạn clip đang được chia sẻ chóng mặt và bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn.

Liên quan đến drama ồn ào này, nữ ca sĩ Hiền Hồ đã khóa hàng loạt tài khoản cá nhân trên mạng xã hội. Về phía Hồ Nhân, ông cũng phủ nhận mối quan hệ, giải thích rằng cả hai chỉ là "anh em" mà thôi. "Anh em nương tựa nhau, giúp đỡ nhau thôi, có gì đâu", vị đại gia giải thích thêm.

Tuy nhiên, kể trưa ngày 21/3, dân tình lại chia sẻ loạt khoảnh khắc khá tình tứ như ôm ấp, hôn má của nữ ca sĩ Hiền Hồ cùng người "anh họ nương tựa":

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn