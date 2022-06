Liệu có mua được bất động sản giá rẻ tại thời điểm này?

Cơn sốt đất ở một huyện tỉnh Hải Dương điển hình như tại Bình Giang nhanh chóng nguội lạnh. Giá đất tăng quá cao trong thời gian dài đã hút lượng lớn nhà đầu tư tới. Trước đó, thông tin dự án đổ bộ liên tục như trục đường Đông -Tây, trục Bắc – Nam, đường kết nối cao tốc Hải Nội – Hải Phòng – Hạ Long. Hiện tượng nhà đầu tư bỏ cọc đã xuất hiện. Theo anh T. (môi giới khu vực này), nhà đầu tư bỏ cọc vì giá đã quá cao.

Tình trạng bán tháo cũng bắt đầu xuất hiện cục bộ tại một số khu vực từng sốt nóng như ở Việt Yên (Bắc Giang), Sầm Sơn (Thanh Hoá). Hiện tượng giảm giá không ghi nhận trên thông tin rao bán nhưng thực tế nhiều bên bán đang ngầm thỏa thuận cắt lỗ 5-10% để đẩy nhanh tiến độ giao dịch.

Một số nhà đầu tư cho biết, lý do khiến xuất hiện tình trạng bán tháo cục bộ do nhà đầu tư này mua phải "hàng xấu" hoặc đang rơi vào tình trạng kẹt tiền. Quan trọng nhất, họ không nhìn thấy tương lai tăng giá quá tốt từ vị trí lô đất mà họ xuống tiền. Ví dụ, đợi 5 năm, họ thấy quá dài. Nhưng trong vòng 1-2 năm, khả năng tăng giá không có do họ vào tiền vào thời điểm giá quá cao. Mặt khác, họ dự cảm không tốt về diễn biến tương lai của thị trường. Đây là lý do khiến nhà đầu tư chấp nhận báo tháo để bảo toàn nguồn vốn.

"Tình trạng bán tháo chỉ xảy ra khu vực từng tăng giá quá nóng, trong thời gian ngắn. Việc mua bất động sản khi sốt đất thường khiến nhà đầu tư đưa ra quyết định sai lầm, lựa chọn lô đất thiếu tiềm năng tăng giá. Với sản phẩm không phù hợp, nhà đầu tư buộc phải đẩy", ông Minh (Thanh Hoá) cho hay.

Chia sẻ trong tọa đàm mới đây, bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản EximRS, cho rằng tình trạng bỏ cọc chỉ xảy ra cục bộ ở những nơi chưa có hạ tầng, pháp lý chưa vững, nhà đầu tư mua đất nông nghiệp với mục tiêu lướt sóng nhưng không lướt được.

Bà Tú nói: "Chúng tôi chưa ghi nhận tình trạng khách bỏ cọc tại những khu vực này bởi dư địa còn tăng vẫn rất nhiều, tình trạng bỏ cọc chỉ xảy ra ở những vùng cao và với đất nông nghiệp". Tuy nhiên, bà Tú thừa nhận, tình trạng sốt bất động sản là có thật; còn còn lại khả năng hấp thụ vẫn rất tốt, nhất là bất động sản vùng ven.

Các chuyên gia khuyến nghị về phương án đầu tư an toàn trong bối cảnh thị trường như hiện tại. Ông Trần Khánh Quang, chuyên gia bất động sản cho rằng, từ giờ đến cuối năm, chúng ta cần lưu ý ranh giới giữa đỉnh bất động sản và bong bóng bất động sản. Dù các chính sách tín dụng cho bất động sản đã siết lại nhưng giá bất động sản leo thang theo dòng tiền đầu tư có nghĩa là bong bóng sẽ hình thành ngay sau đỉnh. Nhà đầu tư cần tỉnh táo để điều tiết nhịp độ đầu tư của mình để có được vùng an toàn.

Đánh giá về diễn biến của thị trường địa ốc, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn phát triển, CBRE Việt Nam, nhận định, thị trường hiện tại phát triển tốt hơn. Trước lo ngại kịch bản lặp lại 10 năm trước, bà An cho rằng, diễn biến của thị trường bất động sản hiện tại hoàn toàn khác với thời điểm bong bóng của thị trường 1 thập kỷ trước.

10 năm trước, lạm phát và lãi suất đã tăng khá cao, song song đó, giá nhà tăng cao và hoạt động đầu cơ cũng diễn biến phức tạp. Ngoài ra, các sản phẩm bất động sản ở thời điểm đó cũng tương đối sơ khai, đang xây dựng dở dang ở những nơi thiếu và yếu hạ tầng, thậm chí có những sản phẩm mới chỉ ở trên giấy. Dẫn đến khi thị trường điều chỉnh, có đổ vỡ, những sản phẩm đó bị kẹt lại.

Còn ở thời điểm hiện tại, rõ ràng thị trường bất động sản phát triển tốt hơn, các dự án bất động sản đã tương đối hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất dù có gia tăng nhưng chưa phải ở mức nguy hiểm như đã nhìn thấy cách đây 10 năm. Do đó, chúng ta không cần quá lo ngại về hiện tượng bong bóng bất động sản như 10 năm trước.

Tuy nhiên, rõ ràng, việc đầu tư bất động sản trong thời điểm mà nhiều khu vực xảy ra sốt nóng cục bộ, giá leo đỉnh thì với nhà kinh doanh, lựa chọn sản phẩm, vị trí cùng nguồn tài chính hợp lý rất quan trọng. Bởi nếu không, họ có thể rơi vào tình cảnh chôn vốn hoặc rơi vào tình trạng "gồng lãi" vất vả.

