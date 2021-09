Liên tục bị fan Jack tấn công đến sập cả fanpage, Thiên An ẵm con đi tìm "nhà mới" trên MXH

Mặc dù drama có con với Jack đã trôi cả tháng, nhưng cuộc sống của bà mẹ một con Thiên An vẫn gặp không ít xáo trộn, nhất là với lượng fan đông đảo của giọng ca Sóng Gió. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Thiên An đã khiến nhiều người vừa thương - vừa bức xúc thay cô khi liên tục gặp sự cố trên MXH.

Hình ảnh mới nhất của Thiên An

Cụ thể trên trang cá nhân của mình, Thiên An thông báo với mọi người về một fanpage mới mà bà mẹ bỉm sữa dùng để đăng ảnh mình và con gái cưng. Thiên An viết: Từ nay em và em bé Sol sẽ báo bình an mỗi ngày với cả nhà qua Thiên An Daily Report nhé ạ. Được biết trước đó, MXH của Thiên An bị tấn công liên tục, ngoài bị report thì Thiên An còn gặp không ít rắc rối khi có nhiều fan của Jack để lại bình luận thô tục, xúc phạm 2 mẹ con.

Nhiều netizen cho biết mong sau khi Thiên An "đổi nhà" trên MXH thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Trên Instagram, Thiên An cũng đăng một tấm hình kèm caption: An sẽ mạnh mẽ hơn. Cư dân mạng cũng động viên bà mẹ một con liên tục, mong cô sớm ổn định để có thể chăm lo thật tốt cho đứa bé.

Trước đó, Thiên An đã liên tục bị fan tấn công trên MXH

