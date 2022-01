Lan truyền đoạn nhật ký 'con muốn được mẹ ôm ấp, con đau lắm', gia đình bé V.A nói gì?

Vừa qua sự việc bé V.A (8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị "dì ghẻ" là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) bạo hành dẫn đến tử vong đã khiến dư luận rúng động.

Theo đó, Trang và Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1, bố bé V.A) cùng chung sống như vợ chồng tại chung cư Sài Gòn Pearl. Trong quá trình chung sống, Trung Thái nhiều lần chứng kiến người tình mình đánh đập, bạo hành bé V.A nhưng không can thiệp.

Bé V.A bên Thái và Trang.

Mới đây, nhiều người đã chia sẻ trên mạng xã hội một số đoạn nhật ký được cho là của bé V.A. Theo đó, nhật ký có nhiều đoạn bày tỏ cảm xúc buồn bã khi bố mẹ ly hôn, bị đánh đập...

Cụ thể:

- Mẹ và em có khỏe không? Mẹ và em đừng lo cho con, con vẫn khỏe. Ba và dì Trang thương con lắm.

- Con có làm gì sai không? Mà dì lại đánh con nhiều vậy? Ba ơi! Con đau lắm!

- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ và em. Con muốn được mẹ ôm ấp, con đau lắm. Mà thôi giờ này mẹ phải chăm em.

- Đau bao nhiêu con cũng chịu được, con chỉ muốn được về với mẹ và em thôi. Ước gì Tết này dì Trang cho con về với mẹ và em.

Để xác nhận tính chân thực của đoạn nhật ký trên, PV đã liên hệ với anh Quang Vinh, bác ruột của bé V.A thì được biết: "Sau khi sự việc xảy ra, hiện trường tại căn chung cư đã bị niêm phong. Chúng tôi không biết về đoạn nhật ký lan truyền trên mạng xã hội.

Qua thông tin báo chí, tôi biết cơ quan tố tụng đã khởi tố bổ sung tội giết người và hành hạ người khác đối với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội che giấu tội phạm và tội hành hạ người khác. Ngoài ra, từ ngày xảy ra vụ việc của cháu tôi đến nay gia đình tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của cơ quan CSĐT".

Mảnh giấy được cho là nhật ký của V.A

Trước đó, gia đình của cháu bé V.A gồm mẹ ruột, ông bà ngoại, một số người thân thiết của mẹ và gia đình đã tổ chức cúng thất thứ 2 cho cháu.

Anh Vinh đã có những lời nhắn nhủ xúc động dành cho V.A: "Cháu hãy cứ hồn nhiên, tung tăng, vui vẻ ở nơi mà cháu đã đến, nơi mà mọi người hay gọi là thiên đàng, suối vàng cháu ạ. Cháu hãy quên đi tất cả nỗi buồn đau của nơi trần gian mà cháu đã phải gánh chịu trong suốt hơn 1 năm qua về thể xác và cả tinh thần V.A của bác à. Bác không thể kiềm được lòng mình, thôi rơi nước mắt mỗi khi bác nhìn được bất cứ hình ảnh nào của cháu và bất kỳ ai hỏi thăm về cháu. Thật sự bác rất buồn và đau lắm V.A à".

Được biết, bố mẹ V.A ly hôn vào năm 2020. Sau ly hôn, Trung Thái giành quyền nuôi V.A. Tuy nhiên, thời gian này Thái không cho phép mẹ ruột bé V.A là chị N.T.H gặp con. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, mẹ V.A đã nhiều lần ngất xỉu vì quá đau buồn.

Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị