Làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 tử vong ở Ninh Thuận

Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 tử vong, Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, hiện đơn vị đã hoàn tất hồ sơ vụ tai nạn. Tuy nhiên, do vụ việc liên quan một cán bộ của Trung đoàn Không quân 937 (đóng tại Ninh Thuận) nên đơn vị đang làm thủ tục chuyển sang Cơ quan điều tra quân sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

Người đàn ông từ trên xe bước xuống sau khi va chạm với xe máy do cháu A điều khiển (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 28/6, H.H.A điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Khi đến trước cổng Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt nam (VietinBank) Chi nhánh Ninh Thuận, bất ngờ một ô tô 7 chỗ từ phía sau va vào xe máy của H.H.A đang điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến A bay về phía trước khoảng 4m, đập đầu xuống lề đường, va vào cây trụ điện đường nằm bất động và tử vong sau khi đưa đến bệnh viện.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, người điều kiển xe ô tô (BS 85A - 074.07) gây ra vụ tai nạn trên là ông Hoàng Văn Minh, cán bộ của Trung đoàn Không quân 937./.

Tác giả: Đoàn Sĩ