Làm nước hoa giả chỉ 6.500 đồng/lọ tặng miễn phí, lừa được gần 10.000 người

Tang vật vụ án bị cơ quan điều tra Công an TP Thái Bình thu giữ - Ảnh: Công an Thái Bình

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 22-11, lãnh đạo Công an TP Thái Bình xác nhận đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can (trong đó tạm giam 3 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can) về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại điều 192 Bộ luật hình sự.

Theo vị lãnh đạo này, 3 trong số 4 bị can vừa bị khởi tố cùng với 10 người khác trước đó cũng đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự.

Các quyết định, lệnh nói trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, trinh sát hình sự Công an TP Thái Bình phát hiện một ổ nhóm trên địa bàn do Nguyễn Duy Khánh (26 tuổi, trú tại xã Vũ Phúc, TP Thái Bình) cầm đầu có biểu hiện sản xuất hàng giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Nhóm này hoạt động hết sức tinh vi và móc nối với những người ở địa bàn các huyện và các tỉnh, thành khác như: Hà Nội, Điện Biên.

Kết quả điều tra, bước đầu xác định Nguyễn Duy Khánh "góp vốn" cùng hai người là Lê Kim Hải (22 tuổi, trú tại huyện Thái Thụy) và Nguyễn Thanh Tân (25 tuổi, trú tại TP Thái Bình) để thành lập mô hình công ty sản xuất hàng giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này đặt mua tem mác, vỏ hộp, túi chống va đập, lọ và nước hoa giả qua mạng xã hội rồi về thuê người đóng gói giống hệt như sản phẩm thật. Sau đó, móc nối với nhân viên bưu tá của một bưu cục trên địa bàn TP Thái Bình để mua và thu thập thông tin người dùng gồm tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, sản phẩm dịch vụ đã mua để làm thông tin cho những người trong nhóm.

Từ những lọ "nước hoa" được làm chỉ mất khoảng 6.500 đồng, trừ các chi phí khác thì nhóm bị can thu lợi 40.000 - 50.000 đồng/sản phẩm - Ảnh: Công an Thái Bình

Nhóm này thuê các nhân viên nữ, sử dụng dữ liệu do Khánh cung cấp để gọi điện thoại cho các khách hàng, giả danh là nhân viên hãng nước hoa hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng của các hãng thời trang, hàng hóa bất kỳ - nơi mà các bị hại đã từng mua sản phẩm.

Với "chiêu bài" tri ân, cảm ơn khách hàng đã luôn đồng hành, ủng hộ sản phẩm của mình, các nhân viên nữ mạo danh này cho biết đơn vị sẽ tặng mỗi khách hàng một lọ nước hoa có xuất xứ từ Pháp với chi phí nhận quà chỉ 99.000 đồng.

Để các nhân viên có trách nhiệm với công việc, nhóm này trả thêm 1% tiền hoa hồng trên mỗi sản phẩm nếu như khách hàng "chốt đơn" thành công. Với thủ đoạn như vậy, từ mức giá gốc chỉ 6.500 đồng để làm ra một sản phẩm, sau khi trừ hết các chi phí liên quan thì nhóm này "bỏ túi" 40.000 đồng - 50.000 đồng/sản phẩm.

Bước đầu cơ quan công an đã làm rõ trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến đầu tháng 6-2022, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt được của gần 10.000 người ở 700 đơn vị hành chính cấp quận, huyện trên cả nước, với số tiền thu lợi lên đến hàng tỉ đồng.

Tổng số nước hoa được nhóm này làm giả bị cơ quan điều tra thu giữ, quản lý có giá trị gần 8 tỉ đồng. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Tác giả: TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ