Làm giả chứng từ để buôn lậu 28 m3 gỗ quý

Gỗ lậu trong container hàng nhập khẩu.

Đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu cho hay, căn cứ kết quả điều tra, xác minh và chứng cứ tài liệu đã thu thập được đối với vụ việc vi phạm của Công ty TNHH MTV A.P.V (địa chỉ Nghệ An), xác định ngày 11/3/2022, Công ty đăng ký tờ khai tái nhập khẩu toàn bộ hàng đã xuất khẩu (theo tờ khai ngày 10/10/2021), giấy phép CITES số 211837/N/Cites-VN ngày 23/7/2021) tại Chi cục Hải quan Vinh (Cục Hải quan Nghệ An).

Hàng hóa được nhập qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp khai báo hàng hóa gồm: gỗ trắc tròn, gỗ trắc tận dụng gốc cành ngọn chưa qua gia công chế biến, tổng số 1.160 lóng/thanh (tương đương 28.206 kg, hay 30.5 m3, tổng trị giá 91,5 nghìn USD.

Tuy nhiên, căn cứ kết luận giám định gỗ của Viện nghiên cứu Công nghiệp Rừng, thực tế hàng hóa nhập khẩu của Công ty gồm: gỗ trắc tròn, gỗ trắc hộp, gỗ trắc hình thù phức tạp, tổng số là 289 lóng gỗ, tương đương 26.540 kg, hay 28,03 m3.

Như vậy, hàng hóa thực nhập không đúng với giấy phép số 211837/N/Cites-VN ngày 23/7/2021 và Bảng kê lâm sản.

Kết quả xác minh của lực lượng chức năng cho thấy Công ty đã sử dụng chứng từ giả, lập khống thông tin về lóng gỗ tại Bảng kê lâm sản gỗ xuất khẩu thuộc bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu gỗ trái pháp luật.

Sau khi xác định có dấu hiệu của tội phạm buôn lậu (quy định tại Điều 188 - Bộ Luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017), ngày 12/8/2022 Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định số 15/QĐ-ĐTCBL khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại tỉnh Nghệ An.

Quyết định khởi tố và hồ sơ vụ án đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để kiểm sát việc tuân thủ pháp luật theo quy định.

Ngày 12/8/2022, Cục Điều tra chống buôn lậu có công văn số 940/ĐN-ĐTCBL gửi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị ra quyết định chuyển vụ án hình sự về tội buôn lậu cho Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) để thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 18/8/2022, Cục Điều tra chống buôn lậu nhận được Quyết định số 3797/QĐ-VKSTC-V3 ngày 15/8/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chuyển vụ án hình sự số 15/QĐ-ĐTCBL ngày 12/8/2022 do Cục Điều tra chống buôn lậu khởi tố về tội buôn lậu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) để điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: haiquanonline.com.vn