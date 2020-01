Lái xe ô tô trời mưa trên đường cao tốc dễ gặp nạn nếu phớt lờ điều này

Những đoạn đường cao tốc luôn đòi hỏi mật độ lưu thông với tốc độ cao. Vì vậy những đoạn đường này thường xảy ra những tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, chưa kể gặp khi thời tiết xấu, mưa bão khiến việc lưu thông trên những tuyến đường này lại mang đến không ít nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản.

Thực tế đã có không ít những vụ tai nạn giao thông xảy ra mà nguyên nhân trực tiếp là do thời tiết. Vậy lái xe trong trời mưa bão sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm như thế nào? Các lái xe sẽ cần chú ý những gì?

Kiểm tra xe trước khi xuất phát lái xe ô tô

Cẩn thận kiểm tra hệ thống phanh, lốp và đèn. Đây là những công việc của tài xế trước mỗi chuyến đi xa. Một tài xế có 15 năm kinh nghiệm lái xe ô tô cho rằng kiểm tra hệ thống phanh là điều quan trọng nhất, bởi khi lái xe gặp trời mưa nếu không kiểm tra kỹ thì hậu quả sẽ khó lường.

Sử dụng gạt nước

Trong điều kiện thời tiết mưa gió sẽ mạng lại rất nhiều bất lợi cho người điều khiển xe khi nước mưa đập vào cửa kính làm cho người lái khó quan sát hơn rất nhiều. Những lúc như vậy, cần gạt nước cần thiết hơn bao giờ hết. Cần gạt nước sẽ gạt đi những giọt nước mưa đọng trên cửa kính, giúp người lái có thể quan sát dễ dàng phía trước. Bên cạnh việc sử dụng cần gạt nước thì người lái cũng nên sử dụng thêm máy sấy kính phòng trừ nước hấp hơi bên trong sẽ khiến cho kính bên trong xe bị mờ.

Khi đi trên cao tốc, người lái lưu ý luôn giữ kính xe được sáng rõ. Bởi nhiều đoạn đường cao tốc với tốc độ tối thiểu có thể còn cao hơn so với xe chạy trong quốc lộ hoặc thành phố. Chính vì vậy, trong trường hợp trời mưa, phía trước lại bất ngờ có hiện tượng xảy ra mà lúc này tầm nhìn bị hạn chế thì rất nguy hiểm.

Giữ khoảng cách an toàn

Khoảng cách an toàn lúc này cũng rất quan trọng. Khoảng cách giữa các xe khi tham gia lưu thông bắt buộc phải thực hiện. Tuy nhiên với thời tiết mưa và đi trên đường cao tốc càng cần phải giữ khoảng cách an toàn, thậm chí khoảng cách xa hơn so với khoảng cách khi tham gia giao thông dưới điều kiện thời tiết bình thường.

Nếu như ở những đoạn đường lưu lượng giao thông cao, các phương tiện không thể đi nhanh được, khoảng cách giữa các xe dù có ngắn hơn thì điều khiển xe vẫn có thể kịp thời xử lý tình huống bát ngờ xảy ra. Tuy nhiên, ngược lại trên các đoạn đường cao tốc hầu như không tắc đường, đường đi thông thoáng. Chính vì vậy nếu không giữ được khoảng cách an toàn khi các tình huống khẩn cấp bất ngờ xảy ra sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, trời mưa to.

Giữ tốc độ an toàn

Ngoài quy định về tốc độ tối đa trên đường cao tốc thì còn có cả yêu cầu về tốc độ tối thiếu nữa. Chính vì vậy mà người điều khiển xe cần có một tầm nhìn rõ, quan sát thật kỹ các biển báo giao thông để nắm được yêu cầu cụ thể về tốc độ trên từng đoạn đường để có thể điều khiển xe với tốc độ phù hợp. Nếu vi phạm không những bị phạt mà chủ xe còn có thể gây ra nguy hiểm cho người khác.

Vượt xe đúng quy định

Trong điều kiện thời tiết mưa như vậy, người điều khiển xe cần phải chắc chắn rằng xe phía trước nhường đường hay không thì mới quyết định vượt nếu không sẽ rất dễ xảy ra va chạm trên đường cao tốc. Ngay cả trong khi thời tiết bình thường thì người lái cũng cần phải vượt đúng quy định. Việc lái xe an toàn khi trời mưa lại đi trên cao tốc càng được cảnh báo nhiều hơn. Thời tiết mưa sẽ là một trở ngại rất lớn đến tầm quan sát cũng như khả năng xử lý tình huống như các bộ phận của xe và đặc biệt là phanh xe.

Chính vì vậy khi lái xe trên đường cần được thực hiện theo nguyên tắc đã quy định một cách nghiêm túc. Trong trường hợp muốn vượt một xe khác, đầu tiên bạn cần phải đảm bảo khoảng cách an toàn và chỉ được vượt khi xe phía trước có ý nhường đường.

Chú ý đèn báo hiệu

Khi điều khiển xe trong thời tiết xấu trên đường cao tốc đặc biệt là trời mưa bên cạnh việc giữ khoảng cách an toàn, điều chỉnh tốc độ thì tốt hơn hết để đảm bảo an toàn người điều khiển xe cũng nên bật đèn xe để các xe phía sau có thể nhận ra phía trước có xe và điều chỉnh tốc độ sao cho hợp lý.

Tác giả: An Dương (T/h)

Nguồn tin: vietq.vn