Lạ lùng Quốc lộ 16 'thừa' 5 cây số gây hoang mang cho người đi đường

Người dân phản ánh về việc các mốc lộ giới nằm trên tuyến Quốc lộ (QL) 16 thuộc địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An không trùng khớp nhau, gây hoang mang và nhiều nghi vấn cho người đi đường.

Theo quan sát trên tuyến QL 16, những chỉ số ghi trên cột H và mốc lộ giới thì QL này "thừa" tới 5km.

Ông Nguyễn Ngọc Giáp, một người tham gia giao thông qua đoạn QL16 than phiền: Trong nhiều tháng qua nhiều cột mốc ở tuyến QL16 thuộc 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đóng lệch nhau nhưng không có đơn vị nào đứng ra xử lý. Độ lệch giữa hai đoạn đường lên đến 5km.

"Mốc lộ giới là một trong những hệ thống quan trọng của tuyến đường. Nhờ mốc lộ giới có thể nắm được quãng đường mình đi. Tuy nhiên, vai trò của mốc lộ giới trên tuyến QL16 thì ngược lại", ông Giáp nói.

Theo quan sát thực tế, những chiếc mốc lộ giới trên QL16 ở tỉnh Thanh Hóa được báo đến hết Km195. Có nghĩa, tuyến QL16 chạy qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài 195km. Nhưng điểm đầu ghi trên lộ giới của QL16 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là Km190. Như vậy, độ dài chênh lệch trên mốc lộ giới ở 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An lên tới hơn 5km.

Trên tuyến QL16 hiện nay có song song 2 cột mốc Km190, Km191, 192, 193, 194 và 195

Ngoài ra, lý trình trên hệ thống biển báo ở một số công trình trên QL16 như biển báo cầu, biển báo đường... ở tỉnh Thanh Hóa không hề khớp với mốc quốc lộ.

Được biết, Công ty Tư vấn và Thiết kế xây dựng Hoàng Kim (Công ty Hoàng Kim) là đơn vị quản lý đường bộ trên QL16 từ Km190+00 đến Km229+00 ở địa phận tỉnh Nghệ An đoạn tiếp giáp với tỉnh Thanh Hóa.

Qua trao đổi, ông Hoàng Kim Chiến, Giám đốc Công ty Hoàng Kim nói không biết có sự sai lệch về lý trình nói trên. Ông Chiến khẳng định, việc cắm mốc lộ giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An là "vẫn chuẩn".

"Phía Nghệ An, việc rà soát, sửa chữa định kỳ đều đưa về đo lại thống kê để chôn cọc H và cọc km là chuẩn cả”, ông Chiến nói.

Tìm hiểu thêm thì, tuyến QL16 dài hơn 400km nối xã Trung Sơn huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đến thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Con đường đi qua hầu hết các huyện biên giới Thanh Hóa và Nghệ An như: Mường Lát, Thường Xuân, Quan Hóa, Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn. Đây là tuyến QL huyết mạch có vai trò về chính trị, an ninh quốc phòng cũng như phát triển kinh tế, văn hóa của các huyện vùng biên thuộc hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Hiện nay, tuyến đường đã được giao cho nhiều công ty, đơn vị ở nhiều đoạn đường khác nhau quản lý, duy tu bảo dưỡng.

Lý trình trên cột mốc và trên biển báo ở QL 16 cũng sai lệch nhau.

"Đoạn đường có ý nghĩa quan trong nhưng tại sao lại ghi "thừa" số km trên tuyến đường là sự sai sót không đáng có trên những tuyến đường trọng yếu. Phải chăng có sự nâng khống chiều dài của con đường để nhận tiền duy tu bảo dưỡng?", một người dân đặt nghi vấn.

Tác giả: Hồ Phương

