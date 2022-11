Kỳ Sơn (Nghệ An): Nhà hư, người bị thương do…nổ mìn khai thác đá

Trong tỉnh

Hơn 20 căn nhà bị hư hỏng, 2 người dân phải nhập viện. Đó là hậu quả của việc nổ mìn khai thác đá sai quy định tại một mỏ đá ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Bà con ở đây đang hết sức lo lắng, bất an và nguyện vọng của họ là muốn được đóng cửa mỏ để có cuộc sống an toàn.