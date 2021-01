Kỳ đà gặp đại nạn vì trăn khủng, vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện

Your browser does not support the video tag.

Bắt gặp kỳ đà, con trăn lập tức cuốn chặt lấy con mồi. Kẻ đi săn nhanh chóng dùng toàn bộ chiều dài cơ thể cùng với lực siết chặt để giết chết con mồi. Khi con kỳ đà chỉ còn đường chết, một vị cứu tinh bí ẩn đã xuất hiện.

Một chàng thanh niên phát hiện ra con kỳ đà sắp bị trăn giết chết đã quyết định liều mình gỡ con trăn ra. Khi con trăn dần nới lỏng vòng siết, con kỳ đà thoát thân và lập tức tháo chạy. Sự xuất hiện của cậu thanh niên như một vị cứu tinh giúp con kỳ đà trốn thoát. Sau đó, người thanh niên này cũng mang con trăn đi thả ở một nơi cách xa khu vực dân cư.

Tác giả: Công Hiếu

Nguồn tin: nguoiduatin.vn