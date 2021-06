Kinh hoàng cuộc "tỉ thí tốc độ" của 100 đối tượng trên Quốc lộ 20

Hình ảnh các "quái xế" đua xe, chiếm hết toàn bộ Quốc lộ 20

Ngày 9-6, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp và tạm giữ 7 xe máy tham gia tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến Quốc lộ 20.

Rạng sáng cùng ngày, nhóm thanh thiếu niên trên gặp nhau ở Quốc lộ 1, TP Long Khánh rồi rồ ga, nẹt pô đi về Quốc lộ 20, hướng ngã 3 Dầu Giây- Đà Lạt. Đến khu vực xã Bàu Hàm 2, khoảng 100 "quái xế" bắt đầu "tỉ thí tốc độ". Ngay lập tức, Đội Cảnh sát giao thông số 2 triển khai lực lượng truy đuổi, vây bắt.

Khi thấy lực lượng CSGT, nhóm thanh niên càng ra sức tăng tốc bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, tổ công tác đã bắt được 7 đối tượng, tạm giữ 7 xe máy và đưa các đối tượng trên cùng phương tiện về trụ sở làm việc.

Your browser does not support the video tag.

Clip gần 100 “quái xế” tụ tập đua xe trên Quốc lộ 20

Tiến hành kiểm tra, các "quái xế" không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các hành vi vi phạm. Các đối tượng trên đều ngụ tại tỉnh Đồng Nai, có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi.

7 "quái xế" bị đưa về trụ sở

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động