Kinh hoàng cảnh xe máy phi như bay tông trúng ô tô, cả người và phương tiện bị hất văng lên không trung

Tình huống giao thông nguy hiểm trên được camera an ninh khu vực ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, xe ô tô đang lưu thông qua ngã tư thì bất ngờ bị một xe chạy tốc độ cao đâm trúng.

Cú tông mạnh khiến cả người cùng chiếc xe máy hất tung lên không trung và ngã văng xuống đường. Người điều khiển xe máy được xác định bị thương rất nặng.

Xe ô tô sau vụ va chạm cũng bị móp méo, vỡ phần đầu, riêng xe máy bị hư hỏng biến dạng.



Đoạn clip khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, nhiều người không khỏi thất kinh trước cảnh tượng trên. Bên cạnh đó, người dùng mạng cũng bày tỏ sự bức xúc trước cách lái xe cẩu thả dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

"Đi qua ngã tư mà phóng thế kia là dở quá rồi! Mà xe ô tô cũng đi bình thường mà có phải đi nhanh gì đâu";

"Xe máy lao đến bất ngờ như vậy thì ô tô biết tránh làm sao. Là ô tô chứ chẳng may mà là người đi xe máy khác gặp cú tông mạnh như thế thì thật sự không biết xảy ra chuyện gì".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn