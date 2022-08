Kinh hoàng bình gas phát nổ như bom, thổi tung quán lẩu ở Quảng Ninh

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ nổ khí gas xảy ra vào lúc 07h45' sáng 13/8/2022 tại một nhà hàng trên đường Trần Quốc Toản, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Your browser does not support the video tag.

Theo nội dung đoạn clip, cho thấy một người mặc bộ đồ màu đen đang đi từ phía sau quán lẩu có sơn tường màu vàng ra phía cửa trước. Vài giây sau, một luồng ánh sáng bùng lên từ phía cửa trước của nhà hàng, giật tung cánh cửa trước.

Tiếp đó luồng ánh sáng ấy tiếp tục lan truyền, đi sâu vào phía trong của ngôi nhà và nổ tung. Vụ nổ khiến nhiều đồ đạc của quán bắn ra đường.

Cũng theo người chia sẻ clip, rất may vụ nổ vào sáng sớm khi quán chưa có khách và bên ngoài đường ít người qua lại nên không có thiệt hại về người.

Theo dõi đoạn clip của vụ nổ khiến ai nấy đều rùng mình, cư dân mạng đua nhau nhắc nhở phải lưu ý an toàn khi sử dụng gas đun nấu, nhất là với những hàng quán sử dụng bếp gas công nghiệp.

"Cái này là kiểu bị rò, xong gas thoát ra cả đêm rồi. Bếp kín nên khí ga tràn ngập phòng. Sáng ông nào xuống bếp ngửi thấy mùi gas thối hoắc nhưng thay vì mở hết cửa thì lại bật điện trước nên nó nổ";

"May mà sự việc nổ ra lúc sáng sớm, bác bán hàng rong kia cũng vừa mới đi qua chứ dính phải đồ bay như tên từ quán ra găm phải thì cũng bị thương nặng";

"Từ sự việc trên rất mong mọi người và các gia đình quan tâm hơn trong công tác phòng chống cháy nổ tại nhà và các cơ sở kinh doanh để tránh những sự việc đáng tiếc không may xảy ra. Nhiều vụ nổ ám ảnh và thương tâm đã xảy ra do bị rò rỉ khí gas rồi", một bình luận của cư dân mạng.

Tác giả: PN

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT