Kinh hãi con rắn lớn trườn nhanh vào nhà dân ở Nghệ An, tấn công chú chó

2 ngày qua, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video và hình ảnh về 2 con rắn bò vào nhà dân ở Nghệ An khiến nhiều người khiếp sợ.

Cụ thể, vào khoảng 24h ngày 18/7, bà Hiền (trú tại khối 13, phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An) tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh thì hốt hoảng khi thấy 1 con rắn độc hổ mang nằm cuộn tròn ở giẻ lau nhà sát cánh cửa. Bà Hiền hô hoán người thân dậy để xử lý.

Con rắn hổ mang nằm ở giẻ lau chân khiến bà Hiền hoảng hồn.

Người thân sau đó đã đến xua đuổi con rắn đi chứ không đập chết.

Theo chia sẻ của bà Hiền, nhà bà nằm gần ao hồ mát mẻ nên rắn thường tập trung đến.

Vào sáng cùng ngày, chị Trần Thị Nhàn (trú TP. Vinh) cũng dở khóc dở cười khi một con rắn lớn bò vào nhà đe dọa cắn cả chó.

Your browser does not support the video tag.

Video rắn bò vào nhà dân ở Nghệ An

Cụ thể, khoảng 7h20 sáng 18/7, một con rắn lớn bò vào bên trong cổng nhà chị Nhàn. Con chó trong nhà chạy ra sủa để xua đuổi rắn đi. Tuy nhiên con rắn hung dữ lao đến tấn công khiến con chó vừa sủa vừa lùi lại vào trong.

Phát hiện con rắn hung dữ, người thân trong nhà phải nhờ 2 người đàn ông hàng xóm dùng gậy đến để bắt con rắn này. Sau ít phút xử lý, con rắn này đã được bắt thành công và đem đi nơi khác.

Con rắn xông vào nhà đuổi cắn cả con chó lớn.

Trong những ngày qua, nhiều nhà người dân ở tỉnh Nghệ An liên tục phát hiện các loại rắn độc bò vào. Đã có nhiều trường hợp bị rắn cắn. Trong đó có 1 cô gái trẻ đang nằm ngủ bị rắn cắn tử vong.

2 người đàn ông phải mất ít phút mới bắt thành công con rắn hung dữ này.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị