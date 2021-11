Kinh hãi cảnh nam thanh niên bất ngờ nằm xuống đường, cố tình chúi đầu vào bánh để xe tải cán qua

Mới đây một đoạn clip ghi lại vụ va chạm giữa nam thanh niên và ô tô tải đang được bàn tán xôn xao trên MXH.

Your browser does not support the video tag.

Thanh niên chặn đầu xe rồi nằm vật ra đường, xe tải cán gọn trong 3 giây

Theo nội dung đoạn clip được đăng tải cho thấy, một chiếc ô tô tải đang di chuyển thì bỗng thanh niên từ đâu xuất hiện lao tới chặn đầu xe.

Sau một hồi đứng loanh quanh vài vòng, người này bất ngờ nằm vật xuống đường. Chỉ vài giây sau đó, tài xế chiếc xe tải đánh lái rời đi thì không may cán trúng thanh niên.

Gã thanh niên nằm vật ra trước đầu xe tải. Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến khoảnh khắc đó, những người dân ở quán tạp hóa bên đường đều không khỏi kinh hãi.

Mặc dù không rõ sự việc xảy ra ở đâu tình trạng hiện tại của nam thanh niên ra sao song pha đánh lái của tài xế xe tải đã gây nên rất nhiều tranh cãi.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc