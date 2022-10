Kiểm tra hàng loạt dự án tại Nghệ An về chấp hành pháp luật đầu tư

Khu đô thị Dầu khí Nghệ An, do Công ty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An bỏ hoang sau 12 năm phê duyệt quy hoạch

UBND tỉnh Nghệ An ngày 10/10 có Quyết đinh số 3088/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành các dự án đầu tư ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

Trong danh mục 142 dự án được đoàn kiểm tra lần này, đặc biệt có nhiều dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư hơn 10 năm nay nhưng chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện, như dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An, do CTCP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An (PVIT) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, quy mô gần 15ha; Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và dịch vụ tại Nghi Phú (TP. Vinh) do CTCP Tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Bắc Miền Trung là chủ đầu tư được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ tháng 8/2009; Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp tại phường Bến Thủy do Công ty TNHH Thành Thái Thịnh làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết từ tháng 5/2013; Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại - dịch vụ và nhà ở đô thị tại Phương Lê Lợi (TP. Vinh) do tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2010 ...

Đoàn có 24 thành viên, do ông Hồ Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn cùng các lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã (Đoàn mời khi kiểm tra các dự án cụ thể).

Đoàn kiểm tra liên ngành được phân công thành 03 đoàn kiểm tra. Trong đó, Đoàn số 1 do ông Hồ Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn cùng các thành viên sẽ kiểm tra các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất (không thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở). Đoàn này phụ trách kiểm tra 38 dự án.

Đoàn số 2 do ông Võ Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn cùng các thành viên sẽ kiểm tra các dự án đã được giao đất, cho thuê đất (không thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở). Đoàn này sẽ phụ trách kiểm tra 58 dự án.

Đoàn số 3 do ông Vũ Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn cùng các thành viên sẽ kiểm tra các dự án thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở. Đoàn này sẽ phụ trách kiểm tra 43 dự án.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn có nhiệm vụ triển khai kế hoạch kiểm tra được phê duyệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ công việc thực hiện đảm bảo kế hoạch, đạt kết quả cao; căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế phối hợp quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Nghệ An để kiểm tra, báo cáo, tham mưu phương án xử lý đối với từng dự án theo đúng quy định.

Điều đáng lưu ý, tất cả cá dự án thuộc diện kiểm tra của đoàn liên ngành theo Quyết định 3088/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An đều đã hết thời hạn tiến độ cho phép của cơ quan chức năng.

Việc thành lập Đoàn kiểm tra nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, được thực hiện ngoài Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh này. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc, khó khăn có liên quan và tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian kiểm tra và hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra, trình UBND tỉnh này xem xét phê duyệt từ ngày 10/10/2022 đến ngày 30/12/2022.

Tác giả: Sỹ Tân

Nguồn tin: nhadautu.vn