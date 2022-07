Khu đô thị hơn 200ha ở TP. Vinh khi nào khởi công?

Phối cảnh tổng thể dự án

Dự án Khu đô thị và nhà ở xã Hưng Hoà có diện tích hơn 156ha, được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 vào tháng 10/2010, còn dự án Mở rộng KĐT tại xã Hưng Hoà có diện tích 39,38ha, được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 3/2011. CTCP Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt Lào (Vilaoco) là chủ đầu tư hai dự án trên.

Hai dự án có tổng diện tích gần 200ha có vị trí đẹp, nằm cạnh sông Lam và cách trung tâm TP. Vinh khoảng 7km về phía Đông. Tuy nhiên, sau khi được cấp phép, các dự án không được triển khai theo đúng tiến độ và chỉ "nằm trên giấy".

Sau hơn cả thập kỷ "nằm trên giấy", ngày 22/10/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định điều chỉnh quy hoạch 1/500 cả 2 dự án trên. Lý do điều chỉnh quy hoạch là trong quá trình triển khai thực hiện, phạm vi ranh giới và quy mô diện tích khu đất của dự án bị thay đổi do có dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của TP. Vinh chạy qua.

Theo đó, dự án Khu đô thị và nhà ở Hưng Hoà giảm nhẹ diện tích về 155,9ha, quy mô dân số khoảng 14.706 người. Tỷ lệ đất ở là 35,6%, đất cây xanh mặt nước 27,8%, đất giao thông 31,1%. Dự án sẽ cung cấp ra thị trường 1.929 lô nhà ở liền kề với tổng diện tích đất 238.915m2 và 1.174 lô biệt thự với tổng diện tích 274.296m2, đất nhà ở xã hội là 24.345m2.

Trong khi đó, dự án Mở rộng Khu đô thị xã Hưng Hoà giảm diện tích về 26,82ha, quy mô dân số 5.094 người. Tỷ lệ diện tích xây xanh là 12,4%, đất ở mới 39,9% và đất giao thông là 35,9%.

Tại các quyết định trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Vilaoco chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức cắm mốc thực địa, công bố công khai quy hoạch và các thông tin liên quan đến dự án theo quy định. Hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, các nghĩa vụ đối với nhà nước kịp thời, theo đúng quy định.

Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch xây dựng được phê duyệt và các văn bản pháp lý về đầu tư, yêu cầu đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Hoàng Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Vilaoco cho biết, việc đền bù mặt bằng dự án cơ bản đã hoàn thành (đã đền bù hơn 98%), hiện nay, dự án đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giao đất.

"Khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, được chính quyền giao đất, chúng tôi sẽ khởi công xây dựng. Dự kiến dự án sẽ khởi công xây dựng trong tháng 7/2022", ông Hùng nói.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Vilaoco được thành lập năm 2002, thuộc sở hữu của gia đình doanh nhân xứ Nghệ Nguyễn Thế Trâm (SN 1960 – Nghệ An). Tại ngày 22/10/2019, Vilaoco có quy mô vốn 500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm 3 thể nhân là các ông bà: Nguyễn Thế Trâm (nắm giữ 76% VĐL), Nguyễn Thế Hợi (14%) và Nguyễn Thị Xinh (10%).

Tới ngày 20/7/2021, ông Lương Xuân Hà (SN 1961) được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Vilaoco. Bên cạnh đó, vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Vilaoco cũng được chuyển giao từ ông Hồ Nam (SN 1977) sang ông Nguyễn Công Hồng (SN 1960 – Hà Nội). 4 tháng sau (8/11/2021), Vilaoco tăng vốn gấp 4,8 lần lên mức 2.430 tỷ đồng.

