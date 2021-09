Khởi tố người giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ "thông" chốt kiểm dịch

Ngày 10/9, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Đình Hải (33 tuổi, ngụ phườngTam Hiệp, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi giả mạo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Tang vật được công an thu giữ.

Trước đó, chiều 31/8, lực lượng trực chốt kiểm soát phòng chống dịch TP.Biên Hòa phát hiện 2 người đàn ông đi trên ô tô BKS: 60A-623.09 qua chốt.

Qua làm việc, một đối tượng là Trịnh Đình Hải xưng là Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ và yêu cầu được đi qua chốt để làm nhiệm vụ. Nghi vấn Hải giả mạo, tổ công tác giữ lại làm việc.

Lúc này, Hải khai nhận, không phải là lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, chỉ giả mạo với mục đích để đi qua các chốt kiểm soát.

Kiểm tra trên xe ôtô của Hải, lực lượng công an phát hiện áo có màu sắc giống áo của cán bộ thanh tra và giấy xác nhận do UBND phường Trảng Dài cấp và Giấy đi đường về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội do UBND P.Long Bình cấp.

Công an phường Trảng Dài đã lập biên bản bắt giữ người và bàn giao cho Công an TP. Biên Hòa xử lý. Qua kiểm tra nơi ở của Trịnh Đình Hải, đã thu giữ thêm một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận những trang phục như áo, mũ, phù hiệu, cầu vai, bảng tên và thẻ thanh tra Hải đặt mua trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng.

Tác giả: Vĩnh Phú

Nguồn tin: Báo Giao thông