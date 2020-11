Khởi tố nam thanh niên sắp cưới vợ tháo trộm hàng loạt bánh xe ô tô

Ngày 14/11, thông tin từ Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Xuân Kỳ (27 tuổi), trú tại xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là tài xế xe dịch vụ về tội Trộm cắp tài sản.

Theo tìm hiểu, Kỳ ở cùng bố mẹ ở xã Thanh Tường và sắp kết hôn. Trước khi bị bắt, Kỳ còn đăng tải danh sách khách mời cưới lên mạng.

Đối tượng Kỳ cùng tang vật.

Theo đó, vào 20h ngày 5/11/2020, đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Vinh đã bắt giữ Đặng Xuân Kỳ khi đối tượng đang chạy xe qua địa bàn xã Thanh Dương (huyện Thanh Chương).

Lực lượng chức năng xác định Kỳ là đối tượng gây ra hàng loạt vụ kê gạch tháo trộm bánh xe ô tô tại TP.Vinh và TX.Cửa Lò. Sáng 6/11, lực lượng chức năng đã khám xét nhà Kỳ ở xóm 10, xã Xuân Tường phát hiện và thu giữ 6 bánh xe ô tô để trong ngôi nhà hoang của gia đình đối tượng này.

Hiện, Công an TP.Vinh đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn