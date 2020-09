Khởi tố kẻ giết người rồi tạo hiện trường giả

Trao đổi với Zing ngày 1/9, thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tam giam Nguyễn Đức Thủy (28 tuổi, trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) về tội Giết người.

Nguyễn Đức Thủy. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra xác định Thủy là người sát hại Võ Hiếu Hà. Bị can sau đó tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông nhằm trốn tránh trách nhiệm.

"Giám định pháp y, cái chết của anh Hà do bị chấn thương sọ não. Lời khai của Nguyễn Đức Thủy đang quanh co, thiếu thuyết phục, cảnh sát đang khai thác điều tra thêm”, thượng tá Hồng nói.

Rạng sáng 21/8, người dân phát hiện anh Võ Hiếu Hà (36 tuổi) tử vong trên đường. Thi thể nạn nhân bị xe máy đè lên.

Qua khám nghiêm tử thi, công an nhận định anh Hà tử vong do bị sát hại. Lần theo manh mối, cảnh sát đã Thủy khi bị can trốn tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Qua đấu tranh, Nguyễn Đức Thủy khai tối 20/8, do mâu thuẫn cá nhân, Thủy dùng cán xẻng đánh anh Hà chết tại chỗ. Sau đó, bị can mang xác nạn nhân ra đường, tạo hiện trường giả.

