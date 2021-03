Khởi tố đối tượng nhiều lần hiếp dâm cháu ruột dẫn đến có thai

Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối tượng Đỗ Văn Lại (xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, khiến nạn nhân có thai.

Ngày 12/3/2021, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo của gia đình cháu Đ.T.T (SN 2007, ở thôn Bích Động, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) tố cáo Đỗ Văn Lại (SN 1976, ở cùng địa chỉ trên), có hành vi quan hệ tình dục với T, khiến bé gái có thai, hiện được 14 tuần tuổi. Đau xót hơn, Đỗ Văn Lại là chú ruột của Đ.T.T.

Đối tượng Đỗ Văn Lại.



Nhận được thông tin, Công an huyện Vĩnh Bảo đã triệu tập đối tượng Đỗ Văn Lại lên cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Lại thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với cháu T. Theo lời khai, Lại đã 5 lần quan hệ tình dục với cháu T, trong đó, có 2 lần quan hệ khi T dưới 13 tuổi.

Cơ quan Công an huyện Vĩnh Bảo đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Lại về hành vi hiếp dâm trẻ vị thành niên. Sau đó, cơ quan công an huyện Vĩnh Bảo đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Hiện tại, Đỗ Văn Lại đã bị khởi tố bị can và tạm giam về hành vi hiếp dâm người dưới 13 tuổi.

Được biết, năm 1999, Đỗ Văn Lại đã từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em, bị phạt tù chung thân và được tha tù trước thời hạn năm 2015./.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo VOV