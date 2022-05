Khởi tố đối tượng dùng súng cướp ngân hàng tại Hải Phòng

Pháp luật

Chiều 26/5, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Anh Tuấn, đối tượng dùng súng cướp ngân hàng xảy ra ngày 11/5 vừa qua.